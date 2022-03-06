В Харьковской ВГА рассказали о потерях оккупантов: самолеты, бензовозы и "Тигр"

По словам харьковского губернатора Олега Синегубова, сперва силы противовоздушной обороны Харькова уничтожили штурмовик оккупантов модели Су-25.
Украинские защитники Харькова 6 марта уничтожили два вражеских самолета, четыре бензовоза противника с горючим, три грузовых автомобиля ГАЗ-66 и взят бронированный автомобиль "Тигр". Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель Харьковской военно-гражданской областной администрации Олег Синегубов.
"Пилоту самолета удалось катапультироваться, подразделения Вооруженных Сил Украины совместно с силами территориальной обороны, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины ведут активные поиски воздушного преступника", ‒ сообщил чиновник.
Еще один истребитель, вражеский самолет Су-25, был ликвидирован около 18:15. Его сбило в районе ХАЗ подразделение Нацгвардии из зенитно-ракетного комплекса. Пилот-оккупант катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничи.
Кроме того, за 6 марта силами Нацгвардии и территориальной обороны города в районе Русской Лозовой было уничтожено:
- 4 бензовоза противника с горючим;
- 3 грузовых автомобиля ГАЗ-66;
- захвачен бронированный автомобиль "Тигр".
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Напомним, ранее в Харькове российские войска 6 марта попали в телебашню. Сообщается, что трансляция некоторых каналов оборвана.
Но Мэр Харькова Игорь Терехов не подтвердил информацию, что в городе взрывом была разрушена телебашня и город остался без телевизионного сигнала.
По его словам, телебашня на месте.
"По моей информации, вышка на месте, было попадание, перебит кабель. Посмотрим, когда закончится обстрел. Будем восстанавливать", — сообщил Терехов.