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В Херсоне бойцы Нацгвардии взяли под охрану три COVID-больницы

17 ноября 2020, 21:29

Военнослужащих обеспечивают средствами защиты и дезинфекторами.

В Херсоне Нацгвардия взяла под охрану две больницы - фото Нацгвардии

В Херсоне бойцы Нацгвардии взяли под охрану три больницы, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

Как пишет пресс-служба воинской части 3056 в Facebook, чьи военнослужащие привлечены к охране медицинских учреждений, местная областная инфекционная больница охраняется еще с 17 августа.

Указано, что под охрану сегодня взяли больницу имени Карабелеша и больницу имени Тропиных. Военнослужащих, которые патрулируют территорию больниц, обеспечивают средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими веществами.

"Гвардейцы будут следить за соблюдением изоляционно-ограничительных мер в режиме круглосуточной охраны", – рассказали в военной части.

Решение о привлечении военнослужащих к охране больниц приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главная цель такой меры – предотвращение распространения COVID-19.

Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вновь введут максимально жесткий карантин, если суточное число зараженных коронавирусом пациентов достигнет 15 тысяч человек.
  • Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что его ведомство не знает точно, сколько украинцев выздоровели от коронавируса. По его словам, Минздрав не получает всех цифр относительно тех, кто преодолел коронавирус, поскольку многие люди переносят болезнь на самоизоляции.
  • Врач назвала основные осложнения после коронавируса. Медики рекомендуют людям, которые перенесли COVID-19, обязательно сделать прививку от гриппа спустя 2-3 недели после выздоровления.

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