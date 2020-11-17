В Херсоне бойцы Нацгвардии взяли под охрану три COVID-больницы

В Херсоне Нацгвардия взяла под охрану две больницы - фото Нацгвардии

В Херсоне бойцы Нацгвардии взяли под охрану три больницы, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.

Как пишет пресс-служба воинской части 3056 в Facebook, чьи военнослужащие привлечены к охране медицинских учреждений, местная областная инфекционная больница охраняется еще с 17 августа.

Указано, что под охрану сегодня взяли больницу имени Карабелеша и больницу имени Тропиных. Военнослужащих, которые патрулируют территорию больниц, обеспечивают средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими веществами.

"Гвардейцы будут следить за соблюдением изоляционно-ограничительных мер в режиме круглосуточной охраны", – рассказали в военной части.

Решение о привлечении военнослужащих к охране больниц приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Главная цель такой меры – предотвращение распространения COVID-19.

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