В Херсоне новый 'прилет': взлетел на воздух склад с боеприпасами оккупантов РФ

Cобственником управления, где прогремели взрывы, является гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.
В воскресенье, 4 сентября, в захваченном РФ Херсоне прогремели новые взрывы. В результате был уничтожен склад с боеприпасами российских оккупантов.
Он располагался в строительно-монтажном управлении, сообщил мэр Олешек Евгений Рыщук в Telegram.
По его данным, собственником управления является гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.
"Прилет в СМУ-5. Взрывается боекомплект. Если кто не знал, это объект - собственность Сальдо. Слава Украине!", - написал Рыщук.
Напомним, ранее городской голова Олешек Херсонской области Евгений Рыщук сообщил, что в городе детонирует склад с боекомплектом российских захватчиков.
"Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30", - говорится в сообщении.
Ранее ВСУ нанесли удары по российским оккупантам на Юге. Были уничтожены три склада боеприпасов, переправа через Днепр и много живой силы и техники врага.
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