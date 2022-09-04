В Херсоне новый 'прилет': взлетел на воздух склад с боеприпасами оккупантов РФ

В Херсоне прогремел взрыв на складе оккупантов / Фото УНИАН

В воскресенье, 4 сентября, в захваченном РФ Херсоне прогремели новые взрывы. В результате был уничтожен склад с боеприпасами российских оккупантов.

Он располагался в строительно-монтажном управлении, сообщил мэр Олешек Евгений Рыщук в Telegram.

По его данным, собственником управления является гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Прилет в СМУ-5. Взрывается боекомплект. Если кто не знал, это объект - собственность Сальдо. Слава Украине!", - написал Рыщук.

Напомним, ранее городской голова Олешек Херсонской области Евгений Рыщук сообщил, что в городе детонирует склад с боекомплектом российских захватчиков.

"Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30", - говорится в сообщении.

Ранее ВСУ нанесли удары по российским оккупантам на Юге. Были уничтожены три склада боеприпасов, переправа через Днепр и много живой силы и техники врага.

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