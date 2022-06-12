В Херсоне оккупанты готовят кровавые провокации в "день РФ" – ОК Пивдень

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В Оперативном командовании "Пивдень" не исключают провокационных обстрелов российскими оккупантами людей в Херсонской области, которые якобы празднуют день России.

"В нашей операционной зоне обстановка напряженная, динамичная, но подконтрольная силам обороны. Противник продолжает укрепление рубежей обороны вдоль линии соприкосновения и психологический прессинг на мирное население региона", - говорится в сообщении на странице ОК Пивдень в Facebook.

Отмечается, что на оккупированной Херсонщине развернута программа празднования так называемого дня России с торжествами и массовыми мероприятиями.

"В то же время, по имеющейся информации, оккупационные войска готовят провокационные обстрелы таких скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных сил Украины", - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что коллаборанты распространяют фейковую информацию о том, что в Херсоне очередь за паспортами Российской Федерации достигает 4 тыс. лиц.

"На самом же деле, только более 20 прихвостней оккупационных властей получили так называемые "билеты на побег". Остальные херсонцы сознательно игнорируют принудительную паспортизацию рашистов", - подчеркнули в командовании.

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Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что среди факторов, почему российским оккупантам удалось быстро захватить юг Украины, в том числе допущенные ошибки.

Вместе с тем он уверен в том, что на сегодня главное – освободить от оккупантов Херсон и область, включая Арабатскую стрелку.

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