В Хмельницком флаг Украины на самый высокий флагшток поднял сын погибшего Героя

В Хмельницком подняли самый большой флаг в области

В Хмельницкой области почетное право поднять флаг Украины на новый самый высокий флагшток был предоставлен Ивану Матвийцу – сыну Романа Матвийца, старшины Вооруженных сил Украины, заместителя командира 8-го отдельного полка специального назначения, Героя Украины, погибшего в боях под Попасной 23 июля 2016 года.

Сине-желтый флаг подняли в областном центре на высоте 50 м, сообщает Хмельницкая ОГА. Самый высокий флагшток области был построен в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"С этим флагом наши защитники остановили российского агрессора и сегодня защищают нашу страну. Он должен быть в сердце каждого из нас. За цвета ясного неба и золотого поля наши земляки отдали самое дорогое - свою жизнь. Это 10 Героев Небесной Сотни и 368 бойцов Вооруженных Сил Украины", – отметил во время мероприятия глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Инициатором поднятия государственных флагов на самые высокие флагштоки в разных уголках Украины к 30-летию Независимости выступил президент Владимир Зеленский.