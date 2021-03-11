В Кабмине рассказали, почему Россия реально не угрожает Украине

Алексей Резников, вице-премьер Украины, спрогнозировал, чем может окончиться для России очередное обострение военных действий в зоне конфликта на Донбассе.
Главная ошибка Кремля в военном конфликте против Украины ‒ власти России так и не научились ее понимать. Такое мнение высказал Алексей Резников, вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины в интервью порталу Обозреватель.
Чиновник считает, что любо сколько-нибудь серьезное обострение войны на Донбассе вызовет реакцию стран Запада в виде усиления антироссийских санкций.
"Позиция США, Канады, Великобритании – будет более чем жесткая. Тогда россияне точно попадут под международную изоляцию. Потому что если сейчас у них есть определенный иммунитет к санкциям, то есть вещи, при которых они просто не выживут. Например, отключение SWIFT (система международных банковских платежей – Главред) будет означать для российских богачей, что все пропало", ‒ сказал он.
Именно поэтому Резников и полагает, что реально Российская Федерация угрожать не может Украине.
"Поэтому я не верю в реальную угрозу со стороны Российской Федерации. Им это не выгодно. Россияне – не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются. Главная их ошибка – они так и не научились понимать Украину", ‒ подытожил чиновник.
Читайте такжеРезников оценил вероятность внесения "особого статуса" Донбасса в Конституцию
Напомним, ранее сообщалось:
- Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что запланированные на осень новые военные учения России и Беларуси Запад-2021 и характер маневров указывают на готовность россиян к военному вторжению в Украину. По его мнению, белорусско-украинская граница переходит под контроль РФ, поэтому следует работать над укреплением северного направления.
- Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что президент РФ Путин не нападет на Украину, потому что ему нечем воевать.