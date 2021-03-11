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В Кабмине рассказали, почему Россия реально не угрожает Украине

11 марта 2021, 15:39
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Алексей Резников, вице-премьер Украины, спрогнозировал, чем может окончиться для России очередное обострение военных действий в зоне конфликта на Донбассе.

Алексей Резников
Алексей Резников / УНИАН

Главная ошибка Кремля в военном конфликте против Украины ‒ власти России так и не научились ее понимать. Такое мнение высказал Алексей Резников, вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины в интервью порталу Обозреватель.

Чиновник считает, что любо сколько-нибудь серьезное обострение войны на Донбассе вызовет реакцию стран Запада в виде усиления антироссийских санкций.

"Позиция США, Канады, Великобритании – будет более чем жесткая. Тогда россияне точно попадут под международную изоляцию. Потому что если сейчас у них есть определенный иммунитет к санкциям, то есть вещи, при которых они просто не выживут. Например, отключение SWIFT (система международных банковских платежей – Главред) будет означать для российских богачей, что все пропало", ‒ сказал он.

Именно поэтому Резников и полагает, что реально Российская Федерация угрожать не может Украине.

"Поэтому я не верю в реальную угрозу со стороны Российской Федерации. Им это не выгодно. Россияне – не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются. Главная их ошибка – они так и не научились понимать Украину", ‒ подытожил чиновник.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что запланированные на осень новые военные учения России и Беларуси Запад-2021 и характер маневров указывают на готовность россиян к военному вторжению в Украину. По его мнению, белорусско-украинская граница переходит под контроль РФ, поэтому следует работать над укреплением северного направления.
  • Российский политолог Дмитрий Орешкин высказал мнение, что президент РФ Путин не нападет на Украину, потому что ему нечем воевать.
новости России война на Донбассе военная агрессия РФ новости Украины Алексей Резников
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