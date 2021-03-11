В Кабмине рассказали, почему Россия реально не угрожает Украине

Алексей Резников / УНИАН

Главная ошибка Кремля в военном конфликте против Украины ‒ власти России так и не научились ее понимать. Такое мнение высказал Алексей Резников, вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины в интервью порталу Обозреватель.

Чиновник считает, что любо сколько-нибудь серьезное обострение войны на Донбассе вызовет реакцию стран Запада в виде усиления антироссийских санкций.

"Позиция США, Канады, Великобритании – будет более чем жесткая. Тогда россияне точно попадут под международную изоляцию. Потому что если сейчас у них есть определенный иммунитет к санкциям, то есть вещи, при которых они просто не выживут. Например, отключение SWIFT (система международных банковских платежей – Главред) будет означать для российских богачей, что все пропало", ‒ сказал он.

Именно поэтому Резников и полагает, что реально Российская Федерация угрожать не может Украине.

"Поэтому я не верю в реальную угрозу со стороны Российской Федерации. Им это не выгодно. Россияне – не дураки и прагматики, хотя довольно часто ошибаются. Главная их ошибка – они так и не научились понимать Украину", ‒ подытожил чиновник.

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