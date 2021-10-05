В кафе и метро – по COVID-сертификату: Кличко предупредил об угрозе локдауна в Киеве

Киевлянам грозят новые карантинные ограничения / УНИАН

В Киеве могут ввести новые карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с заболеванием коронавирусом, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

В случае введения новых ограничений, могут разрешить присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, а также в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей, только при наличии QR-кода о вакцинации, подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, карантинные ограничения также могут затронуть ситуацию с проездом в общественном транспорте.

"В случае резкого ухудшения ситуации - для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, мы рассматриваем различные возможные гибридные ограничения, которые сейчас используют некоторые страны", - сообщил Кличко.

Вместе с тем он добавил, что рассматриваемые варианты пока находятся на стадии обсуждения. При этом есть вариант введения COVID-сертификатов для провезда в общественном транспорте на случай "красного" уровня, однако городские власти пока не хотят его вводить.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин спрогнозировал сроки пиковой нагрузки в связи с ростом числа заражений коронавирусом.

В случае, если число больных будет продолжать расти, то ситуация в стране может значительно ухудшиться уже в октябре. Вместе с тем замглавы Минздрава отметил, что по расчетам пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается примерно в ноябре.