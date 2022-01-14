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В Карпатах туристы набросились на отдыхающих и начали стрелять из-за вызова копов

14 января 2022, 20:22
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В полиции сообщили, что у 48-летнего мужчины изъяли оружие.

Отдыхающие вызвали копов / Скриншот

В одной из гостиниц Карпат произошел конфликт. Туристы устроили стрельбу посреди улицы и начали угрожать в ответ на замечания отдыхающих.

Как написал в Facebook автомобильный журналист, общественный деятель и волонтер Павел Кащук, стреляли двое мужчин. А его друзья вызвали полицию, после чего стрелки разбежались по номерам. На место происшествия приехали копы и пытались пообщаться с ними. Одному из отдыхающих показалось, что ситуацию хотят "замять", и он сказал, что хочет написать заявление.

Затем стрелки и одна из женщин набросились на мужчину и в присутствии копов начали угрожать ему физической расправой.

Эти разборки попали на камеру.

"Заяви себе [нецензурная лексика]. Иди отсюда", - кричала туристка людям.

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Стрелец назвал себя "полковником в отставке". Копы якобы никого не задержали, а только порекомендовали звонить по телефону в случае дебоша. Теперь в полиции говорят, что оружие у туриста изъяли - пистолет "Форт-17Р", на который было разрешение, и установили его личность. Это якобы 48-летний киевлянин.

"Полицейские установили личность правонарушителя и составили на него административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и ст. 174 (стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и с нарушением установленного порядка) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также административный протокол по статье 173 КУоАП составлен на женщину, которая нецензурно выражалась в общественном месте", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Киеве владелец известного ресторана обматерил посетительницу, которой не понравилось блюдо. Женщина написала отрицательный отзыв о ресторане после его посещения. На публикацию откликнулся владелец заведения – он грубо ответил женщине в комментариях, используя бранные слова, и попросил ее не занимать места в ресторане, если ей не нравятся блюда.

viber
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