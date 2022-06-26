В Киеве гремят новые мощные взрывы - первые подробности

​ В Киеве 26 июня 2022 гремят новые взрывы / Фото Reuters, соцсети

В Киеве гремят новые взрывы. Об этом сообщают жители нескольких районов столицы. По словам очевидцев, сильный взрыв был в том числе и на левом берегу.

Нардеп Алексей Гончаренко пишет, что в столице прозвучало 6-7 взрывов. По его словам, оккупанты бьют по Киевской области.

Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает о двух мощных взрывах на южных окраинах Киева.

Официальной информации пока нет.

Телеграмм-каналы публикуют фото дыма над Киевом (по другим данным - в Киевской области), который поднимается после сообщений о взрывах.

Телеграмм-каналы публикуют фото дыма после взрывов / Фото соцсети

В 10:40 во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Отметим, Telegram-канал мониторинговой группы Белорусский Гаюн пишет, что на территории Беларуси замечены три бомбардировщика, летящие в сторону Украины. Также сообщалось о многочисленных запусках ракет.

Как сообщал Главред, утром в воскресенье, 26 июня, РФ нанесла ракетный удар по Киеву. Одна из ракет попала в многоэтажку в Шевченковском районе столицы.

Из-под завалов вытащили женщину. Она оказалась гражданкой РФ. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, ракета ударила прямо в квартиру россиянки и ее семьи. Муж женщину вероятно погиб. По крайней мере, сообщалось об одном погибшем в результате ракетного удара.

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