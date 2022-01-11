В Киеве избили и ограбили известного телеведущего, который вел дебаты Порошенко и Зеленского

Телеведущего Андрея Куликова избили и ограбили / УНИАН

В Киеве двое неизвестных избили и ограбили телеведущего Андрея Куликова, который работал на ICTV, вел дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе Олимпийский. Сейчас Куликов является главным редактором "Громадського радио".

По данным правоохранителей, 10 января, на проспекте Победы в Киеве злоумышленники подошли к потерпевшему и попросили сигарету. Получив отказ, они избили мужчину, отобрали 3000 грн, банковскую карту и мобильный телефон.

Нападавшие задержаны – ими оказались уроженцы Николаевской и Волынской областей 1998 г.р., в своём возрасте уже ранее судимые за кражу и хранение наркотиков."Нападение произошло в пятницу на прошлой недели 7 января, а не 10 как об этом сообщается в СМИ.

"Не связываю это с профессиональной деятельностью"

Телеведущий уже прокомментировал инцидент. По его словам, нападение никак не связано с его профессиональной деятельностью.

Также Куликов отметил быструю реакцию правоохранителей на его заявление о совершении преступления.

"Где-то через 30 минут я был в полицейском участке. Правоохранители сразу же взялись за дело, не уточняя журналист я или футболист. Это все подробности которые могу сообщить",– заявил Куликов.

Ранее Главред писал о том, что в пригороде Одессы неизвестные напали на депутата одной из объединенных территориальных общин Херсонской области. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в больнице. Полиция открыла уголовное производство.