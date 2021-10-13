"Ударил сразу шесть раз": в Киеве мужчина с битой напал на женщину с ребенком

В Киеве мужчина с битой напал на женщину с ребенком / flickr.com

В Киеве в ботаническом саду имени Гришко мужчина с битой в руках напал на женщину с ребенком. Об этом сообщает портал "Информатор".

Инцидент произошел, когда женщина-няня гуляла с ребенком в коляске. Неизвестный подошел сзади и нанес шесть ударов ей битой по голове.

"Мама сидела на лавке, обедала. Рядом была коляска. Первый удар она получила сидя. Когда встала, начала защищать коляску, отбиваться руками. Остальные удары мужчина наносил, уже глядя маме в лицо. Она начала громко кричать, после чего нападавший убежал", ‒ рассказала Ольга, дочка пострадавшей.

По словам самой женщины, она получила шесть ударов битой. Лицо мужчины она не запомнила, поскольку оно было скрыто в капюшоне. Он был спортивного телосложения и высокий.

Женщина работает няней и была в ботсаду на прогулке вместе с ребенком. К счастью, ребенок не пострадал.

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Ее с непроникающими ножевыми ранениями доставили в больницу.

По словам начальника Ровенского районного управления полиции Романа Штеба, подростки хотели увидеть, как чувствует себя человек после нанесения ранения ножом.