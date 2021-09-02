В Киеве могут резко взлететь тарифы на тепло и горячую воду

В Киеве могут повыситься тарифы на отопление / УНИАН

В Киеве могут резко повысится тарифы на тепло и горячую воду - цены могут возрасти на 40% из-за дорогого газа, предупредили в Коммунальном предприятии Киевтеплоэнерго.

"В условиях удорожания газа для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) тарифы на тепло в Киеве уже этой осенью могут вырасти почти на 40%. Единственный выход сдерживания тарифов – газ украинской добычи по справедливой цене", – отметили на предприятии.

В Киевтеплоэнерго отметили, что для этого необходимо обеспечить возможность теплопоставщикам заключать прямые сделки купли-продажи газа с акционерным обществом Укргазвыдобування, то есть без коммерческих посредников.

В компании подчеркнули, что после отмены в мае текущего года действия ПСО (возложение специальных обязательств) закупки газа для теплоснабжающих предприятий произошел стремительный рост стоимости газа.

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ТКЭ вынуждены покупать газ по более высоким ценам, чем те, которые заложены в тарифах.

При этом положение теплоснабжающих предприятий усложняют нерыночные условия закупки газа по сделкам от Нафтогаз Трейдинг. Среди них – ежемесячные авансовые платежи за газ, квотирование объемов газа, автоматическое списание средств со счетов ТКЭ и тому подобное.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.