В Киеве мужчина осквернил струей памятник Героям Небесной сотни

Аллея Небесной сотни / УНИАН

В Киеве мужчина осквернил памятник Героям Небесной сотни ‒ помочился прямо на аллее перед портретами погибших на Майдане Незалежности в Киеве.

Об этом сообщают представители пресс-службы столичной полиции в социальной сети Facebook. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 октября. На специальную линию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о произошедшем. Он указал, что в Сети опубликовано видео, где мужчина справляет маленькую физиологическую нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.

На место прибыла группа правоохранителей для проведения первоочередных следственных действий. Они опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления.

"Отделом дознания Печерского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", ‒ рассказали в полиции.

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