В Киеве мужчина осквернил струей памятник Героям Небесной сотни

Вандала активно ищут столичные полицейские.
В Киеве мужчина осквернил памятник Героям Небесной сотни ‒ помочился прямо на аллее перед портретами погибших на Майдане Незалежности в Киеве.
Об этом сообщают представители пресс-службы столичной полиции в социальной сети Facebook. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 октября. На специальную линию 102 от представителя волонтерской группы поступило сообщение о произошедшем. Он указал, что в Сети опубликовано видео, где мужчина справляет маленькую физиологическую нужду на Аллее Героев Небесной Сотни.
На место прибыла группа правоохранителей для проведения первоочередных следственных действий. Они опросили возможных свидетелей инцидента и тщательно осмотрели место преступления.
"Отделом дознания Печерского управления полиции расследуется уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", ‒ рассказали в полиции.
Читайте такжеКива оскандалился заявлением об американце Флойде и Небесной сотне
Новости Киева - что было ранее:
- В Одессе центральный проспект, который переименовывали в честь героев Небесной сотни, вновь будет носить имя советского военачальника Георгия Жукова.
- По словам одесского мэра Геннадия Труханова, Жуков не попадает под закон о декоммунизации, поскольку являлся борцом с фашизмом.