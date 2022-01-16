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В Киеве мыши и тараканы атаковали десятки квартир

16 января 2022, 18:14
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Жители жалуются на нашествие.

тараканы
Тараканы и мыши атаковали десятки квартир / http://pim7.info

В Киеве жители 12-этажки, расположенной на улице Богатырской, 4 жалуются на нашествие мышей и тараканов.

Как сообщает Обозреватель, животные уже атаковали десятки квартир.

"В доме живут мыши. Причем живет их много. Прекрасно добегают до последнего этажа в поисках еды. В доме нашествие тараканов. Из 96 квартир в доме 75 квартир заселены этими гадами. Жалобы были, подписи были, собрания были. И все. Жильцы ничего не добились", – сказано в сообщении.

Кроме этого, жильцы жалуются и на другие плачевные проблемы дом. В здании множество трещин в стенах, их покрыла плесень и мох. Также в доме протекает крыша. Вода уже добралась с 12 до 7-8 этажей.

Напомним, ранее на улице Ярославов Вал в центре Киева диггер Алексей Лафа (исследователь подземных объектов, – ред) превратил свою пятикомнатную квартиру в настоящую свалку. Увиденное в жилище поражает: все завалено коробками, сумками, инструментами, пакетами, грязной посудой.

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