В центре Киева мужчина превратил 5-комнатную квартиру в помойку – ее удалось продать

Квартира – настоящая свалка / Скриншот

На улице Ярославов Вал в центре Киева диггер Алексей Лафа (исследователь подземных объектов, – ред) превратил свою пятикомнатную квартиру в настоящую свалку. Увиденное в жилище поражает: все завалено коробками, сумками, инструментами, пакетами, грязной посудой.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал блогер Супер Сус. Алексей долгое время отказывался от съемки, но наконец-то согласился в связи с переездом из этого дома. Квартиру в минуте ходьбы от Крещатика он продал за 250 тысяч долларов.

Владелец жилья признается, что большинство своего имущества он не купил, а нашел, среди которого немало антиквариата. При этом вокруг было весьма грязно, повсюду виднелась паутина, так как поддерживать порядок в доме "Плюшкина" весьма проблематично. Из-за этого в квартире завелись тараканы, но "бороться с ними бесполезно".

Скриншот

Скриншот

Кроме Алексея, здесь живет его мама. Блогер показал и ее комнату, там немного чище, чем в остальных комнатах.

Ранее в Одессе служба по делам детей забрала 9-летнего сына у женщины, превратившей квартиру в свалку. Ребенка передали отцу.