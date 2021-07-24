В Киеве на Крещатике подожгли мусорные баки и вызвали большой пожар

Пожар возник после поджога мусорных баков / Политика Страны

Днем в субботу, 24 июля, прямо на Крещатике в центре Киева вспыхнул пожар ‒ в доме под номером 13. Как видно в видеозаписи, огонь был довольно силен, поскольку в небе образовался высокий столб густого черного дыма.

Как рассказал пресс-офицер главного управления ГСЧС Киева Александр Макушенко в комментарии "Политика Страны", причиной пожара на Крещатике стал поджог мусорного бака.

"В 14:20 пришло сообщение о пожаре. Сразу направили спасателей. Как оказалось, в дворе жилого дома горел мусор в контейнерах. В 14:56 пожар ликвидировали. Жертв или пострадавших, к счастью, нет", — сообщил он.

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Напомним, ранее, в ночь на понедельник, 8 марта, в Святошинском районе Киева в результате пожара в здании недостроенной сауны погибли три человека. Пожар возник в пристроенной бане на первом этаже частного 2-этажного домовладения по улице Якова Качуры.

В центре Киева в среду, 24 марта, произошел пожар в двухэтажном здании, в котором находится кафе-бар – загорелась крыша, огонь охватил сотни квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 14 единиц техники и 54 человека личного состава.