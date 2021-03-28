В Киеве на Печерске появился высокий "гейзер"

В Киеве случилась авария на магистральном трубопроводе / УНИАН

В Печерском районе Киева произошла авария, и появился высокий "гейзер". Авария в Киеве случилась по адресу ул. Рыбальская, 13.

На место аварии прибыли коммунальщики, сообщает Telegram-канал Київ Оперативний.

На ул. Рыбальской, 13 в воскресенье, 28 марта, в 13:50 поврежден магистральный трубопровод, на поверхность начал вытекать теплоноситель (горячая вода – Ред.), говорится на сайте коммунального предприятия Киевтеплоэнерго.

Коммунальщики оперативно локализовали вытек теплоносителя, начаты ремонтные работы, без теплоснабжения временно остались 133 дома.

В Киевтеплоэнерго добавили, что трубопровод, на котором произошла авария, проложили в 1974 году.

В Киеве из-за аварии образовался высокий "гейзер" – видео с места происшествия

Напомним, у 80% тепловых сетей Киева уже истек нормативный срок эксплуатации, их необходимо заменить. В столице достаточно часто происходят аварии на трубопроводах.