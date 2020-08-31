В Киеве открывают для посещения Мариинский дворец: время работы и цена

В Киеве с 4 сентября открывается для посещения Мариинский дворец. Побывать в церемониальной резиденции президента можно будет в пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.

Как сообщает пресс-служба главы государства, рекомендуется предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте.

Перед началом экскурсии нужно приобрести билет и можно гулять по резиденции главы государства 45 минут.

Стоимость билета:

общая цена – 150 грн;

льготный – 75 грн;

дети до 7 лет – бесплатно.

Каждый четверг Мариинский дворец могут посетить школьные группы, для них проведут экскурсии. Программа разработана экскурсоводами с учетом возраста, класса и специфики изучаемого исторического периода.

"Этот дворец имеет долгую и сложную историю. Но это также часть украинской истории. И я считаю, правильно открыть двери дворца для всех людей, всех украинцев, чтобы каждый смог коснуться страниц этой истории: иногда драматических, а иногда – выдающихся", – заявил президент Владимир Зеленский.

Читайте такжеМрамор, бассейн и лифт: опубликованы фото резиденции Зеленского в Конча-ЗаспеНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов озвучил правила, по которым будут работать детские учреждения с 1 сентября.

Как ранее сообщалось, в Ивано-Франковске из-за коронавируса продлили каникулы в школах – дети будут дома до 11 сентября. При этом дистанционного обучения не будет.

Отметим, руководитель Минздрава Максим Степанов рассказал о начале учебного процесса в школах в условиях адаптивного карантина в Украине.