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В Киеве пробки из-за снегопада: какие дороги автомобилистам лучше объезжать

6 декабря 2021, 09:49
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На некоторых дорогах тянучки образовались из-за аварий.

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Ряд улиц в Киеве лучше объезжать – там пробки из-за снега / УНИАН

Снегопад, выпавший в Киеве в ночь на 6 декабря, стал причиной многочисленных пробок на столичных дорогах.

Тянучки заметны как на правом, так и на левом берегу города. По данным Google Maps, пробки сковали также все столичные мосты.

Каких дорог лучше избегать на правом берегу

На правобережье самые большие пробки на Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкой, Борщаговской, Вадима Гетьмана, проспектах Победы, Леся Курбаса, Голосеевском, Академика Глушкова и Валерия Лобановского. Также затруднен проезд по проспекту Степана Бандеры, улицах Новоконстантиновской и Елены Телиги.

Кроме этого, тянучки есть на Окружной и Кольцевой дорогах, Набережном и Днепровском шоссе.

Пробки на левом берегу

На Левобережье пробки застанут автомобилистов преимущественно на дорогах, ведущих в сторону правого берега. Так, тянучки наблюдаются на улицах Братиславской, Миропольской и Петра Радзиня. Также пробки на проспектах Романа Шухевича, Освободителей, Соборности, Николая Бажана (в направлении Южного моста). Затрудняет движение еще и ряд дорожно-транспортных происшествий.

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На каких дорогах Киева пробки / Google Maps

Коммунальщики расчищали снег всю ночь

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" сообщила, что к расчистке снега в столице привлекли 309 единиц спецтехники.

"В столице вечером заснежило. До начала осадков спецтехника "Киевавтодора" выехала на исходные позиции в город. Это позволило оперативно начать обработку противогололедными средствами и уборку снега", – отмечает прессслужба ведомства.

Читайте такжеЗавалит снегом, налетит штормовой ветер: украинцев предупредили об опасностиВ первую очередь коммунальщики обработали противогололедными средствами мосты и путепроводы, подъемы и спуски, покрытия из брусчатки, тротуары. Вручную они обрабатывали остановки, узкие тротуары, лестницы подземных и надземных переходов.

  • Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега
    Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега Facebook Київавтодор
  • Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега
    Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега Facebook Київавтодор
  • Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега
    Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега Facebook Київавтодор
  • Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега
    Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега Facebook Київавтодор
  • Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега
    Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега Facebook Київавтодор
  • Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега
    Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега Facebook Київавтодор
  • Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега
    Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега Facebook Київавтодор
  • Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега
    Коммунальщики расчищают дороги в Киеве от снега Facebook Київавтодор

В столичной службе напомнили, что синоптики обещают снегопады на протяжении всей недели, и отметили, что готовы к таким погодным условиям.

"Дорожная служба готова к сложным метеоусловиям. Имеем 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств", – говорится в сообщении.

Какой будет погода в Украине 6 декабря

В понедельник, 6 декабря, погоду на территории Украины будет определять западный циклон, который принесет с собой осадки в виде снега. По данным Укргидрометцентра, ночью на Правобережье ожидается небольшой снег и мокрый снег, днем по всей Украине умеренный мокрый снег и дождь, лишь на юго-востоке страны днем и ночью без существенных осадков.

В западных и северных областях налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью около 0°, в центральной части 4-9°, на юге страны до 12°.

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