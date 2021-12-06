В Киеве пробки из-за снегопада: какие дороги автомобилистам лучше объезжать

На некоторых дорогах тянучки образовались из-за аварий.
Снегопад, выпавший в Киеве в ночь на 6 декабря, стал причиной многочисленных пробок на столичных дорогах.
Тянучки заметны как на правом, так и на левом берегу города. По данным Google Maps, пробки сковали также все столичные мосты.
Каких дорог лучше избегать на правом берегу
На правобережье самые большие пробки на Набережном шоссе, улицах Набережно-Крещатицкой, Борщаговской, Вадима Гетьмана, проспектах Победы, Леся Курбаса, Голосеевском, Академика Глушкова и Валерия Лобановского. Также затруднен проезд по проспекту Степана Бандеры, улицах Новоконстантиновской и Елены Телиги.
Кроме этого, тянучки есть на Окружной и Кольцевой дорогах, Набережном и Днепровском шоссе.
Пробки на левом берегу
На Левобережье пробки застанут автомобилистов преимущественно на дорогах, ведущих в сторону правого берега. Так, тянучки наблюдаются на улицах Братиславской, Миропольской и Петра Радзиня. Также пробки на проспектах Романа Шухевича, Освободителей, Соборности, Николая Бажана (в направлении Южного моста). Затрудняет движение еще и ряд дорожно-транспортных происшествий.
Коммунальщики расчищали снег всю ночь
Коммунальная корпорация "Киевавтодор" сообщила, что к расчистке снега в столице привлекли 309 единиц спецтехники.
"В столице вечером заснежило. До начала осадков спецтехника "Киевавтодора" выехала на исходные позиции в город. Это позволило оперативно начать обработку противогололедными средствами и уборку снега", – отмечает прессслужба ведомства.
Читайте такжеЗавалит снегом, налетит штормовой ветер: украинцев предупредили об опасностиВ первую очередь коммунальщики обработали противогололедными средствами мосты и путепроводы, подъемы и спуски, покрытия из брусчатки, тротуары. Вручную они обрабатывали остановки, узкие тротуары, лестницы подземных и надземных переходов.
В столичной службе напомнили, что синоптики обещают снегопады на протяжении всей недели, и отметили, что готовы к таким погодным условиям.
"Дорожная служба готова к сложным метеоусловиям. Имеем 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной техники для уборки снега и нанесения противогололедных средств", – говорится в сообщении.
Какой будет погода в Украине 6 декабря
В понедельник, 6 декабря, погоду на территории Украины будет определять западный циклон, который принесет с собой осадки в виде снега. По данным Укргидрометцентра, ночью на Правобережье ожидается небольшой снег и мокрый снег, днем по всей Украине умеренный мокрый снег и дождь, лишь на юго-востоке страны днем и ночью без существенных осадков.
В западных и северных областях налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью около 0°, в центральной части 4-9°, на юге страны до 12°.
Вас также может заинтересовать:
- Украину завалит снегом в декабре: названы даты
- В Киеве ожидается снег и гололед: советы водителям и пассажирам
- Ударит мороз, завалит снегом: украинцев предупредили об атаке трех циклонов
- Мощный циклон атакует Украину: завалит снегом, дороги превратит в "каток"