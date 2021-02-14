В Киеве произошел масштабный прорыв на водопроводе: дорога превратилась в реку

Прорыв трубы случился на левом берегу. Подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича. На месте уже работают коммунальщики.
На левом берегу Киева недалеко от станции метро Черниговская произошел прорыв водопровода. Движение автомобилей и трамваев ограничено на улицах Гната Хоткевича и Попудренко.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Авария произошла на улице Попудренко, 52. В связи с этим подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича.
"На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед", - говорится в сообщении.
Судя по видео, которые публикуются в Сети, дорога возле м. Черниговская превратилась в реку. Из-за прорыва трубы перейти дорогу невозможно. Весь транспорт в обе стороны остановился.
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Напомним:
- В Киеве и других городах Украины периодически прорывает трубы.
- Например, на столичных Березняках прорвало трубу - струя холодной воды достигала верхнего этажа девятиэтажного дома.
- В районе Севастопольской площади прорвало трубу с горячей водой. При этом кипяток залил не только улицу, на которой произошел инцидент, но и соседние улицы и дворы.