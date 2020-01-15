"Всемирный потоп": в Сети негодуют из-за нового прорыва труб в Киеве

Прорыв теплосети в Киеве / Информатор

В Киеве зафиксирован новый прорыв труб с горячей водой. В этот раз инцидент произошел в районе Севастопольской площади.

По данным Информатора, в ночь на среду, 15 января, на улице Семьи Издыковских прорвало трубу с горячей водой.

При этом кипяток залил не только улицу, на которой произошел инцидент, но и соседние – переулок Донецкий и улицу Донецкую. Кроме того, густой пар заполонил дворы в районе инцидента.

На месте происшествия работали сотрудники Киевтелоэнерго.

По словам местных жителей, в некоторых домах горячая вода есть.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на происшествие: "Это диверсия", "Они домов настроили, а инфраструктуры не построили, а эксплуатируют старые у которых слабая пропускная способность вот и рвет и будет рвать еще и еще !!!!", "Скоро в Киеве всемирный потоп", "Венеция", "Такая же ситуация и на теремках 2", "Ждем увеличения оплат за горячую воду!", "И на Святошино такая ситуация" и другие.

Как ранее сообщал Главред, начальник отдела по эксплуатации тепловых сетей КП Киевтеплоэнерго Александр Пелипишин заявил, что 80% тепловых сетей в Киеве отработали свой срок.