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"Это уже прямо какой-то челендж": в Киеве вновь прорвало теплосеть

14 января 2020, 23:53

В Киеве снова прорвало трубу, но теперь на Теремках.

На Теремках прорвало теплосеть / Фото: Віталія Трушина Facebook

В Киеве  во вторник вечером, 14 января, произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети.

В сети отмечают, что это какой-то "челендж". Ведь после прорыва теплосети возле ТЦ Ocean Plaza была зафиксирована авария вблизи Шулявки.

"Это уже прямо какой-то челендж. Очередной прорыв теплотрассы, только что на Теремках-2, остановка Касияна", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве на месте прорыва тепломагистрали возле ТРЦ Ocean Plaza заменили половину поврежденного участка трубопровода.

Позже выяснилась причина прорыва труб возле ТРЦ Ocean Plaza.

Киев Теремки прорыв трубы
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