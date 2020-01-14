"Это уже прямо какой-то челендж": в Киеве вновь прорвало теплосеть

На Теремках прорвало теплосеть / Фото: Віталія Трушина Facebook

В Киеве во вторник вечером, 14 января, произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети.

В сети отмечают, что это какой-то "челендж". Ведь после прорыва теплосети возле ТЦ Ocean Plaza была зафиксирована авария вблизи Шулявки.

"Это уже прямо какой-то челендж. Очередной прорыв теплотрассы, только что на Теремках-2, остановка Касияна", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в Киеве на месте прорыва тепломагистрали возле ТРЦ Ocean Plaza заменили половину поврежденного участка трубопровода.

Позже выяснилась причина прорыва труб возле ТРЦ Ocean Plaza.