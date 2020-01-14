"Отработали свой срок": коммунальщики Киева рассказали жуткую правду

ТРЦ Ocean Plaza затопило горячей водой / Фото: Евгений Опанасенко

Киевские коммунальщики рассказали жуткую правду о состоянии теплосетей в столице Украины. По словам начальника отдела по эксплуатации тепловых сетей КП Киевтеплоэнерго Александра Пелипишина, 80% тепловых сетей отработали свой срок.

"80% тепловых сетей Киева уже отработали свой нормативный срок эксплуатации и требуют ремонта. Для того, чтобы заменить абсолютно все, нужен большой срок, но мы работаем над тем, что обнаруживаем наиболее аварийные участки и учитываем это при планировании программы ремонта тепловых сетей", - рассказал Пелипишин в комментарии Укринформ.

При этом он указал, что трубы в районе станции метро Лыбидская прокладывались в 1987 году и они уже отработали срок эксплуатации, который составляет 25 лет, но "все зависит от внешних факторов, от того, что влияет на определенный трубопровод".

Кроме того, коммунальщик заявил, что после прорыва продолжается ремонт, но заменить хотят весь трубопровод. Также он указал, ранее поврежденный участок прошел гидравлическое испытание.

Как ранее сообщал Главред, правоохранители открыли уголовное дело по факту аварии на теплосети возле ТРЦ Ocean Plaza.