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В Киеве раздаются взрывы: могут быть введены превентивные отключения - КГВА

Даяна Швец
13 ноября 2024, 07:54
2023
Отключения вводятся только из-за крайней необходимости, ведь страна находится в состоянии войны.
В Киеве раздаются взрывы: могут быть введены превентивные отключения - КГВА
В Киеве могут быть введены отключения элктроэнергии / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Коротко о главном:

  • В КГВА предупредили о вероятных отключениях
  • Чтобы снизить риски перегрузок, на станциях снижают производство электроэнергии
  • Превентивные отключения электроэнергии могут стать постоянным явлением - какое условие

Из-за ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации.

"Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

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В Киеве уже есть прилеты или последствия падения ракеты, над городом поднимается дым.

Почему вводятся превентивные отключения электроэнергии?

11 ноября уже были введены превентивные отключения электроэнергии в связи с угрозой российских ракетных ударов в Киеве.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко напомнил на своей странице в Фейсбук, что подобные отключения уже были распространенной практикой в начале 2023 года.

В Киеве раздаются взрывы: могут быть введены превентивные отключения - КГВА
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

По его словам, когда одно из звеньев энергосети перестает работать, на объектах генерации или подстанциях возникает избыток электроэнергии, что приводит к замыканию и повреждению оборудования.

Чтобы избежать таких перегрузок, уменьшают производство электроэнергии на станциях.

"Обстрелы летом очень сильно поразили тепловую генерацию, поэтому иногда маневрировать приходится с помощью других объектов, которые для этого не очень-то и предназначены", - говорит глава Yasno.

Коваленко также отметил, что восстановление электроснабжения занимает время, поскольку после перезапуска энергоблока нужен период для выхода на необходимую мощность. Отключения будут продолжаться столько, сколько потребуется, и, по его словам, вводятся только из-за крайней необходимости, ведь страна находится в состоянии войны.

Как часто в Украине будут вводиться превентивные отключения?

В то же время, как пояснил в интервью Главреду энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, превентивные отключения электроэнергии в областях Украины в случае угрозы применения стратегической авиации РФ могут стать постоянным явлением.

Дело в том, что любая дополнительная или непредсказуемая нагрузка на энергоблоки АЭС может вызвать необходимость ремонта одного или даже нескольких блоков одновременно, что немедленно приведет к отключениям электроэнергии.

"Сейчас работают девять блоков, 2000 мегаватт производят тепловые электростанции, которые отремонтировали, и ГЭС при необходимости сливают воду. Все, больше у нас по сути ничего нет. За исключением импорта электроэнергии, которую пока берут в незначительных объемах со стабилизационной целью", - говорит эксперт.

Отключения электроэнергии в Украине - что известно

Как сообщал Главред, энергетический эксперт и соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что украинцев могут ждать серьезные отключения света.

Эксперт Корольчук объяснил, при каких условиях украинцам запасаться генераторами. Отключать украинцам свет или нет, по мнению эксперта, будет зависеть сразу от двух ключевых факторов.

С приближением зимы риск блэкаутов особенно возрастает для Киева и Львова, где энергетическая ситуация является одной из самых сложных в Украине. Председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев подчеркнул, что эти города требуют особого внимания во избежание масштабных отключений.

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Что такое веерные отключения электроэнергии?

Веерные отключения электроэнергии - поочередные или погрупповые отключения (с помощью коммутационных аппаратов) потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему, что способствует ее частотной разгрузке, реже - температурной разгрузке оборудования подстанций или линий электропередач, пишет Википедия.

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новости Киева веерные отключения Взрыв в Киеве война России и Украины отключения света
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