В Киеве в одном из парков нашли женский труп

Бездыханное тело неизвестной женщины в 8 часов утра по киевскому времени обнаружили в столичном парке сотрудники патруля Муниципальной варты Киева.
В Дарницком районе столицу Украины ночью в понедельник, 8 марта нынешнего года, обнаружили бездыханное тело неизвестной женщины. Как говорится в сообщении на Facebook-странице Муниципальной варты Киева, тело без признаков жизни примерно в 08:00 заметили сотрудники муниципальной охраны в парке Партизанской Славы
На опубликованных снимках видно, что женщина в зимней одежде лежит лицом к земле. По предварительной версии событий, причиной ее смерти могла стать передозировка лекарствами. На месте работают следователи полиции.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В октябре минувшего года Печерском районе Киева – на ул. Евгения Коновальца – на закинутой территории покончил с собой молодой боец Национальной гвардии.
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- 22 августа минувшего года в Киеве на Левобережной на улице Флоренции, мусоровоз наехал на 46-летнюю женщину с 4-летним ребенком, женщина погибла, а ребенок получил травмы головы и была госпитализирована.
Автор: Дмитрий Видоменко