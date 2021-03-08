В Киеве в одном из парков нашли женский труп / УНИАН

В Дарницком районе столицу Украины ночью в понедельник, 8 марта нынешнего года, обнаружили бездыханное тело неизвестной женщины. Как говорится в сообщении на Facebook-странице Муниципальной варты Киева, тело без признаков жизни примерно в 08:00 заметили сотрудники муниципальной охраны в парке Партизанской Славы

На опубликованных снимках видно, что женщина в зимней одежде лежит лицом к земле. По предварительной версии событий, причиной ее смерти могла стать передозировка лекарствами. На месте работают следователи полиции.

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