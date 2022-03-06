В Киевской ОГА назвали самые опасные направления области

Буча, Киевская область / Фото Reuters

На севере Киевской области и в городах и населенных пунктах возле столицы продолжаются боевые действия. Они по прежнему остаются самыми опасными направлениями области.

Об этом сообщает глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

Отмечается, что оккупанты продолжают накапливать технику и обстреливать жилые дома и критическую инфраструктуру.

Кулеба также подчеркнул, что по всей Киевщине идет борьба с диверсионно-разведывательными группами. Также возможны постоянные воздушной тревоги по всей области.

Наиболее опасные направления:

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Житомирская трасса;

Буча-Ирпень-Гостомель;

Макаров;

север Вышгородского района.

"Областная и местная власть готова провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи в самых тяжелых направлениях, как только будет объявлен режим тишины. Гуманитарная помощь направится во все 7 районов Киевской области", - говорится в сообщении.

Также Главред сообщал, что оккупанты обстреливают мирных жителей Ирпеня под Киевом, которые пытаются покинуть город, убегая от боевых действий.

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