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В Кировоградской области пропавшую 16-летнюю девушку нашли убитой в заброшенном колодце

20 августа 2021, 19:10

По подозрению в причастности к преступлению полиция задержала бывшего парня погибшей.

Пропавшую девушку нашли мертвой / соцсети

В ночь на 15 августа 16-летнюю жительницу села Кетрисановка нашли мертвой в заброшенном колодце.

Как передает Суспильне, девушка 14 августа в 23:00 пришла домой и сказала родителям, что ложится спать. Но уже в два часа ночи родители обнаружили, что дочери дома нет.

У девушки был отключен телефон, а в социальных сетях она не появлялась. Ее вещи и паспорт остались дома.

По словам отца, в день исчезновения дочь гуляла у соседей. Но соседка Настя, с которой дружила погибшая, общаться отказалась.

К поиску девушки привлекли 50 человек — полицейских, кинологов, спасателей. Также разыскивать односельчанку помогали местные жители.

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Как рассказал начальник отделения полиции №3 города Бобринец Юрий Хандис, в поисках пропавшей полностью обследовали село Кетрисановка, все балки, пруды и заброшенные здания и колодцы. Привлекали к поискам и водолазов.

О заброшенном колодце рассказал местный житель, который помогал искать девушку.

"Он взял на помощь двух местных, когда они пришли, то увидели, что колодец, заваленный свежей травой. Вычистили его с помощью веревки, и увидели, что там есть тело. В это время мы все находились на территории села Кетрисановка и сразу прибыли туда", — рассказал Юрий Хандис.

Колодец, в котором нашли покойную, находился 500 метров от ее дома.

Как сообщили правоохранители, при осмотре установили, что девушку убили. Сейчас назначен ряд экспертиз.

По словам главы Кетрисанивськой общины Виктора Полищука, семья погибшей на учете в Службе по делам детей не состояла и девушка раньше из дома не убегала.

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Мачеха погибшей рассказала, что девушка хотела побыстрее закончить 9 класс и поступить в профессионально-техническое училище и получить специальность повара.

По подозрению в причастности к преступлению полиция задержала бывшего парня погибшей. По словам родственников, девушка перестала с ним встречаться из-за его навязчивого предложения "переспать".

"Вика не захотела, он ей угрожал. Возможно, в ту ночь она пошла к своей подружке Насте, там были еще подружки и, вероятно, пригласили этого парня туда. Что произошло — мы не знаем, но его полиция уже задержала и допрашивает ", - сказали родственники.

Семья Виктории недавно живет в селе — переехали только зимой. Ее отец женат уже в третий раз, погибшая девушка была дочерью от первого брака. В семье воспитывается сын от второй жены и растет маленькая дочь третьей жены.

Напомним, утром 20 июля правоохранители в Луцке задержали 62-летнего мужчины. Полицию вызвали соседи, которым человек рассказал, что с помощью топора убил свою бывшую жену и 22-летнюю дочь.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В мае суд ему присудил 850 гривен штрафа за избиение жены и дочери и отпустил домой.

21 июля Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве мужчине меру пресечения - 60 суток под стражей без права залога.

viber
полиция убийство
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