Тело спрятали в сарае: в Херсонской области жестоко убили молодую женщину

Мужчина убил хозяйку дома / Нацполиция

В Херсонской области в селе Никольское произошло страшное убийство. Как сообщили в полиции области, правоохранителям позвонила местная жительница и сообщила, что квартирант расправился с хозяйкой дома.

"Во время осмотра домовладения, полицейские увидели следы волочения на земле, которые тянулись к сараю. Полицейские открыли замкнутый сарай и обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, потерпевшая проживала вместе с мужем в доме. Хозяева сдавали свою квартиру еще одним супругам.

По словам соседей, компания вместе постоянно выпивала, неоднократно ссорилась и постоянно принимала других гостей.

"Между арендатором и хозяйкой возник конфликт, потому что женщина не хотела больше видеть в своем доме гостей и приказала им уйти. Однако мужчина схватил женщину за шею и нанес четыре ножевых ранения. В результате полученных телесных повреждений владелица дома погибла. Свидетелем убийства стал сосед потерпевшей и сразу побежал вызывать родственницу погибшей, которая жила неподалеку", - добавили правоохранители.

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Сейчас полицейские задержали 53-летнего мужчину в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, утром 20 июля правоохранители в Луцке задержали 62-летнего мужчины. Полицию вызвали соседи, которым человек рассказал, что с помощью топора убил свою бывшую жену и 22-летнюю дочь.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В мае суд ему присудил 850 гривен штрафа за избиение жены и дочери и отпустил домой.

21 июля Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве мужчине меру пресечения - 60 суток под стражей без права залога.