"В Кремле не могут объявить о прекращении войны": Андрусив назвал причину

В Кремле не могут объявить о прекращении войны / скриншот

Для России нет рубежа потерь, который заставит руководство пересматривать свои планы относительно войны против Украины.

Бывший советник министра внутренних дел и Офиса президента, кандидат политических наук и аналитик Виктор Андрусив, который сейчас служит в ВСУ, в интервью Главреду рассказал, что у российского руководства просто нет других вариантов действий, кроме тех, которые оно сейчас принимает.

"В Кремле не могут остановиться и объявить о прекращении войны. Хотя к этому явно идет, и такое количество потерь больше всего этот шаг стимулирует", - отметил он.

Андрусив заявил, что с моральной точки зрения, у российского руководства нет боли по поводу потери своих.

"Точнее у него это физическая точка боли, потому что в российском войске, во-первых, не хватает людей, а, во-вторых, армия РФ деморализована. Это два ключевых последствия такого количества погибших", - пояснил бывший советник министра внутренних дел.

Андрусив подчеркнул, что российское руководство сейчас не может делать ничего другого, потому что речь идет о его выживании.

"То есть, если сейчас в Кремле начнут делать какие-то резкие движения (типа увольнения Шойгу), фактически они признают, что их план провалился. А российский народ не воспримет такой провал, ведь россияне признают власть, потерпевшую поражение, слабой. Иными словами, если российская власть проявляет слабость, она начинает себя закапывать и создает предпосылки для того, чтобы ее сбросили или сменили", - отметил эксперт.

По его словам, даже если бы российским руководителям было бы больно из-за потерь, они все равно должны продолжать войну, потому что таким образом говорят, что у них еще есть шанс одержать победу.

"Провал в войне – это для них колоссальная катастрофа. Поэтому, пока они могут не признавать свое поражение, они его не будут признавать. Это вопрос выживания Путина и сохранения его власти", - подытожил Андрусив.

Напомним, общие потери противника с 24.02 по 19.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 54 650 (+170) человек ликвидировано,

танков ‒ 2212 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4720 (+2) ед,

артиллерийских систем – 1313 (+4) ед,

РСЗО – 312 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,

самолетов – 251 (+0) ед,

вертолетов – 217 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),

крылатые ракеты ‒ 238 (+0),

корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,

специальная техника – 125 (+3).

Также мы сообщали, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили на поле боя российского священника из Татарстана отца Анатолия (Григорьева). Он принимал участие в боевых действиях в составе батальона наемников Алга из Татарстана.

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