В Кремле прокомментировали дело против Медведчука и прояснили позицию Путина

Владимир Путин и Виктор Медведчук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг дела против народного депутата Украины Виктора Медведчука.

По его словам, Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг Медведчука, но хочет быть уверен, что речь не идет о политической охоте на ведьм, сообщает ТАСС.

"Мы смотрим, как развиваются события в Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической "охоте на ведьм" и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - сказал Песков.

Как уточняет УНИАН, Песков подчеркнул, что для президента России Владимира Путина Медведчук является украинским политиком, выступающим за нормализацию "взаимовыгодных" отношений между РФ и Украиной.

"Кем является для Путина Медведчук? Для Путина он является одним из украинских политиков, который в отличии от многих других придерживается точки зрения необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной", - сказал Песков.

Он напомнил, что Путин и Медведчук уже много времени знают друг друга и неоднократно встречались.

"Медведчук в данном случае не на словах, а на деле реализует эту свою позицию, но при этом он остается украинским политиком", - добавил Песков.

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Дело Виктора Медведчука: