В Кремле прокомментировали дело против Медведчука и прояснили позицию Путина

Дмитрий Песков напомнил о давних связях Владимира Путина и Виктора Медведчука.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг дела против народного депутата Украины Виктора Медведчука.
По его словам, Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг Медведчука, но хочет быть уверен, что речь не идет о политической охоте на ведьм, сообщает ТАСС.
"Мы смотрим, как развиваются события в Украине, мы никоим образом не собираемся в них вмешиваться, но хотим быть уверены, что речь не идет о политической "охоте на ведьм" и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил", - сказал Песков.
Как уточняет УНИАН, Песков подчеркнул, что для президента России Владимира Путина Медведчук является украинским политиком, выступающим за нормализацию "взаимовыгодных" отношений между РФ и Украиной.
"Кем является для Путина Медведчук? Для Путина он является одним из украинских политиков, который в отличии от многих других придерживается точки зрения необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной", - сказал Песков.
Он напомнил, что Путин и Медведчук уже много времени знают друг друга и неоднократно встречались.
"Медведчук в данном случае не на словах, а на деле реализует эту свою позицию, но при этом он остается украинским политиком", - добавил Песков.
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Дело Виктора Медведчука:
- Ранее Печерский суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.
- 12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны
- Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
- Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о скрытом военное подразделении ВСУ) проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Проминь".