В Крыму погибли дети и дедушка: стала известна возможная причина трагедии

В Крыму в доме произошел пожар, найдены мертвыми двое мальчиков и дедушка / crim.sledcom.ru

В пятницу, 2 октября, вечером в селе Геройское Сакского района захваченного Россией Крыма произошел пожар в одном из частных домов.

Во время тушения пожара обнаружены мертвыми двое мальчиков и их дедушка, у жертв найдены признаки отравления угарным газом, говорится на сайте так называемого Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

По его данным, мальчикам было 2 и 5 лет, а дедушке – 50.

"…накануне трагедии родители детей ушли к знакомым, где распивали спиртные напитки. Входную дверь дома отец закрыл снаружи на самодельную ручку и забрал с собой, пояснив позже следствию, что ранее были случаи, когда дети самостоятельно выходили за пределы двора", – выяснили оккупанты.

В псевдоведомстве добавили, что в доме очаг возгорания был в месте расположения шкафа с вещами, там нашли сожженные спички.

"Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем… Предположительно, дети, оставшись без присмотра, играли с опасным предметом", – говорится в сообщении.

Село Геройское в Крыму является центром Геройского сельского поселения, пишет Википедия. В энциклопедии отмечается, что по состоянию на 2016 год в селе числились 1 тысяча 707 жителей.