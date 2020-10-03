В Крыму погибли дети и дедушка: стала известна возможная причина трагедии

На полуострове погибли дети в возрасте 2 и 5 лет.
В пятницу, 2 октября, вечером в селе Геройское Сакского района захваченного Россией Крыма произошел пожар в одном из частных домов.
Во время тушения пожара обнаружены мертвыми двое мальчиков и их дедушка, у жертв найдены признаки отравления угарным газом, говорится на сайте так называемого Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.
По его данным, мальчикам было 2 и 5 лет, а дедушке – 50.
"…накануне трагедии родители детей ушли к знакомым, где распивали спиртные напитки. Входную дверь дома отец закрыл снаружи на самодельную ручку и забрал с собой, пояснив позже следствию, что ранее были случаи, когда дети самостоятельно выходили за пределы двора", – выяснили оккупанты.
В псевдоведомстве добавили, что в доме очаг возгорания был в месте расположения шкафа с вещами, там нашли сожженные спички.
"Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем… Предположительно, дети, оставшись без присмотра, играли с опасным предметом", – говорится в сообщении.
Село Геройское в Крыму является центром Геройского сельского поселения, пишет Википедия. В энциклопедии отмечается, что по состоянию на 2016 год в селе числились 1 тысяча 707 жителей.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.