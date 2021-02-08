В Крыму "путлерюгенд" штурмовал санаторий – блогер

На полуострове "детей-боевиков" обучали в здании, которое могло обрушиться, поделился блогер.
В захваченном Россией Крыму в воскресенье, 7 февраля, местные дети, которых воспитывают сторонниками главы РФ Владимира Путина – так называемый "путлерюгенд" – учили штурмовать заброшенное здание.
Учения проходили в Евпатории, "детей-боевиков" учили брать штурмом заброшенный санаторий Октябрь, говорится в Twitter-аккаунте блогера Крымская Жужелица.
В сообщении отмечается, что в заброшенном здании в любой момент могут обрушиться лестницы и перекрытия.
"…Местный путлерюгенд хорошо провел выходные: малыши-боевики брали штурмом санаторий-заброшку Октябрь, в котором перекрытия и лестницы могут обрушиться в любой момент. И что с того?", – поставил вопрос автор.
Ряд интернет-пользователей по-разному отреагировали на информацию, размещенную блогером.
"А тут точность реконструкции Второй мировой поражает", – считает Госдеп Хохланда.
"…ля, що з дітей роблять…", – возмутилась Тетяна.
"Искалеченные дети... Искалеченное детство", – поделился мнением Salt of Crimea.
Ранее СМИ не раз писали, что в Крыму оккупанты приучали детей к войне, в частности наряжали в военную форму.
- Справка. Название "путлерюгенд" создано по аналогии с гитлерюгенд.
- Гитлерюгендом называлась молодежная организация в нацисткой Германии, в которой воспитывали сторонников диктатора Третьего рейха Адольфа Гитлера.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.