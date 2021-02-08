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В Крыму "путлерюгенд" штурмовал санаторий – блогер

8 февраля 2021, 16:48

На полуострове "детей-боевиков" обучали в здании, которое могло обрушиться, поделился блогер.

Блогер сообщил, что в Крыму путлерюгенд учили штурмовать заброшенный санаторий
В Крыму "путлерюгенд" учили штурмовать заброшенный санаторий, сообщил блогер / Скриншот с twitter.com/crimea2042

В захваченном Россией Крыму в воскресенье, 7 февраля, местные дети, которых воспитывают сторонниками главы РФ Владимира Путина – так называемый "путлерюгенд" – учили штурмовать заброшенное здание.

Учения проходили в Евпатории, "детей-боевиков" учили брать штурмом заброшенный санаторий Октябрь, говорится в Twitter-аккаунте блогера Крымская Жужелица.

В сообщении отмечается, что в заброшенном здании в любой момент могут обрушиться лестницы и перекрытия.

"…Местный путлерюгенд хорошо провел выходные: малыши-боевики брали штурмом санаторий-заброшку Октябрь, в котором перекрытия и лестницы могут обрушиться в любой момент. И что с того?", – поставил вопрос автор.

Ряд интернет-пользователей по-разному отреагировали на информацию, размещенную блогером.

"А тут точность реконструкции Второй мировой поражает", – считает Госдеп Хохланда.

"…ля, що з дітей роблять…", – возмутилась Тетяна.

"Искалеченные дети... Искалеченное детство", – поделился мнением Salt of Crimea.

Ранее СМИ не раз писали, что в Крыму оккупанты приучали детей к войне, в частности наряжали в военную форму.

  • Справка. Название "путлерюгенд" создано по аналогии с гитлерюгенд.
  • Гитлерюгендом называлась молодежная организация в нацисткой Германии, в которой воспитывали сторонников диктатора Третьего рейха Адольфа Гитлера.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Владимир Путин новости Крыма
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