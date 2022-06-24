В Лисичанск не смогут привезти гуманитарную помощь: оккупанты разрушили мост - Гайдай

В Лисичанск не смогут отвезти гуманитарку из-за разрушенного моста / Фото t.me/serhiy_hayday

Оккупанты разрушили мост, который ведет в Лисичанск. Путепровод разбит, из-за этого грузовик с гуманитарной помощью не сможет доехать к нуждающимся. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Российские войска смогли разрушить мост с помощью авиаударов из вертолета.

Ежедневно в Лисичанск отправляли около 1000 гуманитарных наборов.

"К сожалению сегодня не сможет автомобиль с гуманитарными грузами поехать в Лисичанск, потому что буквально пару часов назад российская армия нанесла вертолетами авиаудар по мосту, путепроводу, который ведет в Лисичанск. Он разбит полностью, проезд для грузового транспорта там просто невозможен", - сказал Сергей Гайдай.

Глава Луганщины пообещал решить этот вопрос. Возможно получится доставить гуманитарку каким-то другим способом.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты стремятся окружить подразделения Вооруженных сил Украины в районе Лисичанска. В результате ударов по Лисичанску и окрестным селам было разрушено огромное количество зданий. Под огнем находятся и такие населенные пункты, как Боровское, Верхнекаменка, Николаевка, Белая Гора.

Напомним, ранее военный корреспондент Юрий Бутусов сообщил о том, что украинские военные ночью 24 июня покинули часть промзоны и вышли из Северодонецка.

"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Уходить горько, но это решение давно уже назрело", - пояснил он.

До того аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что захват Северодонецка и Лисичанска оккупантами не станет сильным поворотным моментом, который способен изменить ход войны.

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