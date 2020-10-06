В Луганской области ликвидирован крупнейший очаг пожара

Спасатели ликвидировали один из очагов / Фото facebook.com/pressjfo.news

Во вторник, 6 октября, спасатели ликвидировали крупнейший из оставшихся очагов пожара в Луганской области. Всего огонь потушен в девяти из 10 очагов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, пожарный ликвидировали очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района. Его площадь составляла 4,5 тысячи гектаров.

В то же время, остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 гектаров.

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