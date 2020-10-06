В Луганской области ликвидирован крупнейший очаг пожара

Остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 гектаров.
Во вторник, 6 октября, спасатели ликвидировали крупнейший из оставшихся очагов пожара в Луганской области. Всего огонь потушен в девяти из 10 очагов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, пожарный ликвидировали очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района. Его площадь составляла 4,5 тысячи гектаров.
В то же время, остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 гектаров.
Масштабные пожары на Луганщине - о чем сообщалось ранее:
- Масштабные пожары на Луганщине спровоцировали атаки боевиков, рассказали украинские бойцы.
- Всего подтверждено 11 жертв пожаров, еще 18 человек находятся в больницах, сотни семей остались без крыши над головой.
- 1 октября в пресс-службе РГА Станицы Луганской сообщили, что российские наемники обстреляли лес "трассерами". Это спровоцировало новые очаги возгорания.
- 30 сентября и 1 октября в нескольких районах Луганской области возникли масштабные лесные пожары, которые перекинулись на населенные пункты.
- "В очередной раз мы напоминаем, что погода стала одним из факторов таких пожаров. Лично я думаю, что речь может идти и о диверсии", - резюмировал Шкиряк.
Автор: Екатерина Трохимчук