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В Луганской области ликвидирован крупнейший очаг пожара

6 октября 2020, 22:39

Остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 гектаров.

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Спасатели ликвидировали один из очагов / Фото facebook.com/pressjfo.news

Во вторник, 6 октября, спасатели ликвидировали крупнейший из оставшихся очагов пожара в Луганской области. Всего огонь потушен в девяти из 10 очагов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, пожарный ликвидировали очаг вблизи села Смоляниново Новоайдарского района. Его площадь составляла 4,5 тысячи гектаров.

В то же время, остается локализованным очаг возле села Гавриловка на площади 150 гектаров.

Масштабные пожары на Луганщине - о чем сообщалось ранее:

  • Масштабные пожары на Луганщине спровоцировали атаки боевиков, рассказали украинские бойцы.
  • Всего подтверждено 11 жертв пожаров, еще 18 человек находятся в больницах, сотни семей остались без крыши над головой.
  • 1 октября в пресс-службе РГА Станицы Луганской сообщили, что российские наемники обстреляли лес "трассерами". Это спровоцировало новые очаги возгорания.
  • 30 сентября и 1 октября в нескольких районах Луганской области возникли масштабные лесные пожары, которые перекинулись на населенные пункты.
  • "В очередной раз мы напоминаем, что погода стала одним из факторов таких пожаров. Лично я думаю, что речь может идти и о диверсии", - резюмировал Шкиряк.

Новости Луганской области ГСЧС
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