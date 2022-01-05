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В Мариуполе офицер разведки жестко избил и душил подчиненную

5 января 2022, 09:37
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По версии следствия, в Мариуполе офицер отдела разведки, раздраженный поведением подчиненной - старшего матроса, схватил ее за шею и жестко душил.

Руки
В Мариуполе офицер разведки жестко избил и душил подчиненную / flickr.com / Amanda-Jayne Jennings

В Мариуполе взяли под стражу на гауптвахту офицера отдела разведки по обвинению в избиении подчиненной. Об этом сообщили представители Специализированной прокуратуры по военной и оборонной сфере объединенных сил.

Мариупольская спецпрокуратура уже сообщила о подозрении старшему лейтенанту в избиении подчиненной (части 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что в одной из воинских частей Мариуполя офицер отдела разведки, раздраженный поведением подчиненной - старшего матроса, схватил и душил ее за шею, а также бил ее по лицу и голове.

"3 января судом по ходатайству прокуратуры избран офицер безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток. Досудебное расследование осуществляется следователями 3 следственного отдела (с дислокацией в городе Мариуполь) Территориального управления ГБР, расположенном в городе Краматорск", ‒ отметили в следователи специальной прокуратуры.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сумской области суд вынес обвинительный приговор мужчине. Он совершил разбойное нападение на семью пенсионеров, притворившись при этом фельдшером.

Пенсионеры согласились на прививку. "Фельдшер" вместо вакцины уколол пенсионерам снотворное. Дальше он дождался пока супругов уснет и принялся рыскать в доме, чтобы найти что-то ценное.

Когда 79-летняя женщина пришла в себя, нападающий начал наносить ей удары и требовать деньги. Не получив желаемого, он прихватил с собой мобильный телефон и банковскую карту, а убегая поджег веранду, чтобы скрыть свое преступление.

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