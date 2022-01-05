В Мариуполе офицер разведки жестко избил и душил подчиненную / flickr.com / Amanda-Jayne Jennings

В Мариуполе взяли под стражу на гауптвахту офицера отдела разведки по обвинению в избиении подчиненной. Об этом сообщили представители Специализированной прокуратуры по военной и оборонной сфере объединенных сил.

Мариупольская спецпрокуратура уже сообщила о подозрении старшему лейтенанту в избиении подчиненной (части 4 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что в одной из воинских частей Мариуполя офицер отдела разведки, раздраженный поведением подчиненной - старшего матроса, схватил и душил ее за шею, а также бил ее по лицу и голове.

"3 января судом по ходатайству прокуратуры избран офицер безальтернативная мера пресечения – содержание под стражей на гауптвахте сроком на 60 суток. Досудебное расследование осуществляется следователями 3 следственного отдела (с дислокацией в городе Мариуполь) Территориального управления ГБР, расположенном в городе Краматорск", ‒ отметили в следователи специальной прокуратуры.

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