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Жестоко отдубасили за замечание: в Херсоне депутата избили неизвестные

2 января 2022, 16:33
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Депутат попросил троих молодых людей не бросать под ноги петарды. Однако они ответно отреагировали агрессией.

Игоря Осауленко избили в Херсоне / Facebook И.Глухова

В Херсоне неизвестные жестоко избили депутата городского совета Игоря Осауленко, который сделал замечание на улице.

ЧП произошло на улице Тарле, рассказал в Facebook коллега пострадавшего Иван Глухов.

Он сообщил о том, что на Осауленко неизвестные напали 1 января в Херсоне, на улице Тарле.

Отмечается, что мужчину прямо на улице избили из-за замечания. Депутат попросил троих молодых людей не бросать под ноги петарды. Однако они ответно отреагировали агрессией.

Добавим, что Осауленко известен также как руководитель волонтерской общественной организации Херсонская Чайка.

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Кроме того, он является военным врачом, а также ветераном войны на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из супермаркетов столицы Киева произошел конфликт между охранником и посетительницей.

По словам очевидцев, женщина не смогла предъявить сертификат о вакцинации. Также в записи видно, что она была без защитной медицинской маски. Охранник сделал даме замечание, а потом набросился и начал бить.

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