В Мелитополе гремят новые взрывы: с аэродрома вывозят разбитые вертолеты РФ

Новые взрывы в Мелитополе / ria-m.tv

В субботу вечером, 3 сентября, в Мелитополе прогремели новые взрывы в районе расположения войск российских оккупантов.

На военную базу рашистов, расположенную на аэродроме, снова "прилетело". Точными ударами ВСУ вывели из строя технику врага, пишет РИА Мелитополь.

Отмечается, что местные жители зафиксировали, как со стороны аэродрома вывозили разбитые военные машины рашистов.

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"По улице Чкалова около получаса назад везли остатки вертолета", - уточняется в материале.

Подчеркивается, что после новой серии взрывов рашисты тянули на лафете второй подбитый вертолет.

/ ria-m.tv

"В настоящее время снова гремят взрывы. Очевидцы засняли клубы черного дыма, в непосредственной близости от установок ПВО оккупантов", - добавили журналисты.

/ ria-m.tv

Напомним, ранее сообщалось о том, что в оккупированном Мелитополе прогремело 5 взрывов на аэродроме.

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров написал в своем Telegram-канале.

"5 громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они вероятно раз из 10 пытались расставить свою военную технику. Однако наши силы сопротивления в очередной раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым", - отметил Федоров.

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