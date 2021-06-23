В "Метинвест" выступили против инициативы о повышении рентной ставки

Юрий Рыженков / Униан

Группа "Метинвест" считает недопустимым и несвоевременным повышение ставки ренты на добычу полезных ископаемых. Всему причиной – отсутствие просчета последствий для отрасли.

Об этом на пресс-конференции по случаю пятнадцатилетия "Метинвеста" сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

"Больше всего здесь смущает предсказуемая непредсказуемость наших законодателей. Практически нет стабильного климата для отрасли, чтобы мы могли планировать долгосрочные инвестиции, которые окупаются 7-10 лет",- сказал он.

"Также смущает то, что эта инициатива вводится без просчета последствий для отрасли, страны и без обсуждения с представителями отрасли",- добавил гендиректор компании.

Рыженков отметил, что последний раз рентная ставка повышалась менее года назад. При этом, еще не поздно внести изменения в законодательную инициативу и учесть как интересы государства по наполнению бюджета, так и отраслевых компаний. Гендиректор "Метинвеста" также считает, что при принятии законодательных изменений следует обратить внимание на практики, которые действуют во всем мире.

Напомним, Кабмин на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

Согласно мнению экспертов, инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.