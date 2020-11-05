В метро Киева ужесточают контроль из-за карантина: кому и за что грозит наказание

К патрулированию в метро подключат Муниципальную охрану.
В коммунальном предприятии Киевметрополитен рассказали о мерах по усилению контроля за соблюдением карантина.
Помимо работников метрополитена и полиции, к патрулированию подключат Муниципальную охрану, пишет Сегодня.
Отмечается, что контроль будет усилен на самых оживленных станциях метрополитена.
Члены Муниципальной охраны будут патрулировать на ключевых станциях с наибольшим трафиком пассажиров.
На каких станциях метро усилят контроль за соблюдением карантина:
- Вокзальная;
- Черниговская;
- Лесная;
- Левобережная;
- пересадочные узлы с большим потоком пассажиров.
"Пока от Муниципальной охраны мы еще не получили информацию, сколько ее сотрудников будет задействовано и сколько времени они будут дежурить в метро. Контроль нужен, чтобы пассажиры правильно носили маски — прикрывали нос, не снимали их в вагоне поезда", — рассказала заместительница начальника Киевметрополитена Наталья Макогон.
Макогон добавила, что пассажиров, которые принципиально не хотят носить маску в метро, даже после предупреждений от работников подземки, будут задерживать и передавать сотрудникам полиции.
В Муниципальной охране подтвердили участие ее сотрудников в охране метро.
"Ждем протокола действий, который должны утвердить в КГГА. После его получения мы сможем сказать, в каком формате будут дежурить в метрополитене наши сотрудники, сколько человек будет задействовано и какой будет процедура их работы", — сообщила пресс-служба Муниципальной охраны.
Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что контроль в Киевском метрополитене за соблюдением масочного режима усилят со среды, 11 ноября. По его словам, сотрудники Национальной полиции и муниципальной охраны будут патрулировать и на перронах, и возле турникетов.
В отличие от сообщения Киевметрополитена, по словам Рубана, контроль за соблюдением масочного режима усилят на всех станциях.
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Ранее киевский городской голова Виталий Кличко заявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима пассажирами метрополитена.
По его словам, в наземном транспорте сейчас больше дисциплины, и пассажиры, в основном, придерживаются масочного режима, а в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности.
По его словам, силами Муниципальной охраны будет усилен контроль в метро.
Коронавирус в Украине:
- За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 тысяч 850 новых случаев COVID-19.
- За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 269 человек, летальных случаев - 193, выздоровели 8 тыс. 378 человек, осуществлено тестирований за сутки - 75 тыс. 598.
- За все время в Украине коронавирусом заболели 430 тыс. 467 человек, выздоровели 184 тыс. 782 человека, летальных случаев - 7 тыс. 924, проведено ПЦР-тестов - 3 млн 470 тыс. 669.
- Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
Масочный режим;
Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывается по формуле 1 человек на 5 квадратных метров;
Залы кинотеатров должны быть заполнены на 50%;
Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
Все ограничения зеленой зоны;
Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
Запрещена работа турбаз и хостелов;
В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
Прекращена плановая госпитализация;
Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывается по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, но в них не могут принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
Не работает общественный транспорт;
Не работают учебные заведения;
Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров.