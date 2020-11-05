В метро Киева ужесточают контроль из-за карантина: кому и за что грозит наказание

В Киеве ужесточат контроль за соблюдением карантина в метро / УНИАН

В коммунальном предприятии Киевметрополитен рассказали о мерах по усилению контроля за соблюдением карантина.

Помимо работников метрополитена и полиции, к патрулированию подключат Муниципальную охрану, пишет Сегодня.

Отмечается, что контроль будет усилен на самых оживленных станциях метрополитена.

Члены Муниципальной охраны будут патрулировать на ключевых станциях с наибольшим трафиком пассажиров.

На каких станциях метро усилят контроль за соблюдением карантина:

Вокзальная;

Черниговская;

Лесная;

Левобережная;

пересадочные узлы с большим потоком пассажиров.

"Пока от Муниципальной охраны мы еще не получили информацию, сколько ее сотрудников будет задействовано и сколько времени они будут дежурить в метро. Контроль нужен, чтобы пассажиры правильно носили маски — прикрывали нос, не снимали их в вагоне поезда", — рассказала заместительница начальника Киевметрополитена Наталья Макогон.

Макогон добавила, что пассажиров, которые принципиально не хотят носить маску в метро, даже после предупреждений от работников подземки, будут задерживать и передавать сотрудникам полиции.

В Муниципальной охране подтвердили участие ее сотрудников в охране метро.

"Ждем протокола действий, который должны утвердить в КГГА. После его получения мы сможем сказать, в каком формате будут дежурить в метрополитене наши сотрудники, сколько человек будет задействовано и какой будет процедура их работы", — сообщила пресс-служба Муниципальной охраны.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что контроль в Киевском метрополитене за соблюдением масочного режима усилят со среды, 11 ноября. По его словам, сотрудники Национальной полиции и муниципальной охраны будут патрулировать и на перронах, и возле турникетов.

В отличие от сообщения Киевметрополитена, по словам Рубана, контроль за соблюдением масочного режима усилят на всех станциях.

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Ранее киевский городской голова Виталий Кличко заявил об усилении контроля за соблюдением масочного режима пассажирами метрополитена.

По его словам, в наземном транспорте сейчас больше дисциплины, и пассажиры, в основном, придерживаются масочного режима, а в метрополитене многие пренебрегают правилами безопасности.

По его словам, силами Муниципальной охраны будет усилен контроль в метро.

Коронавирус в Украине:

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 тысяч 850 новых случаев COVID-19.

За последние сутки госпитализированы 1 тыс. 269 человек, летальных случаев - 193, выздоровели 8 тыс. 378 человек, осуществлено тестирований за сутки - 75 тыс. 598.

За все время в Украине коронавирусом заболели 430 тыс. 467 человек, выздоровели 184 тыс. 782 человека, летальных случаев - 7 тыс. 924, проведено ПЦР-тестов - 3 млн 470 тыс. 669.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.