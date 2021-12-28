В Минобороны ответили на петицию против воинского учета для женщин

Женщинам не обязательно бежать в военкомат / Главред

Как известно, украинцы зарегистрировали петицию с требованием отменить приказ Минобороны о воинском учете для женщин. На сегодняшний день она уже набрала необходимое количество подписей и в ведомстве ответили на такую реакцию населения.

В частности, замминистра Анна Маляр считает, что петиция - это "нормальный демократический процесс", а приказ не является основанием для паники.

Такую позицию она пояснила тем, что документ был подписан в рамках закона, принятого еще в марте.

Также чиновница напомнила, что воинский учет - это не призыв и не мобилизация.

"Никого из женщин в армию не будут забирать. Сейчас речь идет лишь об обновлении норм, касающихся воинского учета. Паника и испуг безосновательны - это никоим образом кардинально не изменит жизнь женщин", - говорит она.

Реклама

По словам Маляр, нормы воинского учета для женщин в Украине были всегда.

"Новый приказ Минобороны заменил постановление Кабмина от 1994 года. Этот документ предусматривал около 40 профессий, представительницы которых подлежали учету, но он до 2008 года был засекречен. Необходимость обновить документ Маляр объяснила тем, что некоторых профессий уже не существует, зато за это время появились новые", - отметила чиновница.

Кроме того, замминистра добавила, что Генштаб планирует сделать процесс понятным, прозрачным и максимально удобным, а также частично перевести его в режим онлайн.

Военный учет для женщин

В Украине вступил в силу новый приказ Министерства обороны. В нем утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, обязанных стать на военный учет.

Речь идет о работницах, занятых в 35 сферах деятельности, которые охватывают почти весь спектр рынка труда - от общественного питания до банковского дела.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

Позже в Минобороны объяснили, что указ издан во исполнение изменений в закон о воинской обязанности и военной службе от 30 марта 2021 года.

Теперь женщины указанных в приказе профессий и специальностей будут обязаны встать на воинский учет, если они пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и имеют возраст от 18 до 60 лет.

В то же время в Минобороны пока не сообщили, в течение какого времени женщины должны встать на учет в военкомате.

Читайте также: