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В Украине требуют отменить воинский учет для женщин: Зеленский должен рассмотреть петицию

27 декабря 2021, 17:11

Чтобы петицию рассмотрел президент, нужно минимум 25 тыс. голосов

ВСУ
Воинский учет / REUTERS

Петиция об отмене приказа Минобороны Украины, который обязывает женщин встать на воинский учет, опубликованная на сайте президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов.

Петиция появилась 23 декабря и уже ее подписали 25 646 человек и число согласных с ее автором растет.

Чтобы петицию рассмотрел президент, нужно минимум 25 тыс. голосов

Ее автор Яна Рашевченко отметила, что после приказа Минобороны почти всех украинских женщин поставят на воинский учет. Она назвала петицию так: "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/или профессию, быть военнообязанными".

Почему появилось такое обращение к Зеленскому

В Украине с 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны, расширяющий список профессий женщин, которым надо обязательно становиться на воинский учет.

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Документ распространяется на женщин, работающих в сфере библиотечного дела, музыкального искусства, науки, банковского дела и других сфер. Согласно распоряжению Минобороны, военнообязанные женщины должны стать на учет в военкоматы до конца 2022 года.

Как утверждал начальник управления персоналом командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, постановка на учет - это не призыв в армию.

Когда могут задействовать женщин в армию

Украинских женщин будут призывать на военную службу только в крайнем случае. В частности, при введении военного положения или особом периоде мобилизации.

Без военного билета женщины не смогут трудоустроиться. А если работодатель закроет на это глаза, то получит солидный штраф - от 5100 до 8500 грн.

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