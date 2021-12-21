В Минобороны рассказали, сколько российских офицеров на оккупированных территориях Донбасса

На оккупированных территориях Донбасса находятся до 800 российских офицеров и генералов / Reuters

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов.

После того, как они участвуют в боевых действиях на территории Украины, в России им вручают государственные награды и поднимают по карьерной лестнице. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире программы "Донбасс. Реалии".

"Если говорить про генералов, то после боевых действий на территории Украины тот же генерал Сергей Кузовлев, который формировал второй армейский корпус, после возвращения в Россию стал командующим 20, а затем 8 армии. После этого был назначен заместителем командующего Южного военного округа ВС РФ. Сегодня штабы корпусов, командование бригад, полков – это действующие офицеры ВС РФ", – отметил Скибицкий.

В октябре-ноябре 2021 года состоялась ротация высшего руководящего состава 2-го армейского корпуса.

"Сейчас есть новый командующий корпуса, который также прибыл из России. Сменились командиры отдельных бригад. И этот процесс происходит постоянно", – добавил представитель ГУР.

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В Главном управлении разведки отметили, что 1-й и 2-й армейские корпуса российских оккупационных войск на оккупированных территориях Донбасса были сформированы из российских военных, которые зашли на территорию Украины в августе и сентябре 2014 года

"Роль и место этих корпусов четко определены в планах применения ВС России против нашего государства и предусматривают ведение ими как оборонительных, так и наступательных операций", – отмечают в ГУР.

Российский суд признал присутствие военных РФ на Донбассе

На портале судебных решений РФ было опубликовано приговор подрядчику российского Минобороны Вячеславу Забалуеву, которого обвиняли в посредничестве во взяточничестве. Суд считает, что Забалуев передавал взятки главному врачу Центра государственного санитарно-эпидемического надзора, подполковнику Гончарову для того, чтобы тот не мешал поставкам продовольствия.

"Это продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории "ДНР" и "ЛНР", – сказано в показаниях Забалуева, которые приводятся дословно.

В Кремле отреагировали на эту ситуацию – прессекретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с появлением тезиса о войсках РФ на Донбассе "ошибкой".

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что решение суда в Ростове – явка РФ с повинной. В МИД подчеркнули, что появление в тексте решения суда в Ростове-на-Дону сведений о присутствии вооруженных сил России на Донбассе является убедительным аргументом относительно того, что Москва является стороной конфликта. Аргумент, который привели сами россияне, будет использован Киевом в международных судах.

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