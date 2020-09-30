В Минобразования обнародовали график проведения ВНО-2021

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по химии и завершится 15 июня тестированием по географии.
В Минобразровании утвердили календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году.
Об этом сообщает пресс-служба Центра оценивания качества образования.
"Указом Министерства образования и науки Украины от 30 сентября 2020 года № 1210 утвержден календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания в 2021 году", - говорится в сообщении.
Регистрация лиц для участия во внешнем независимом оценивании продлится с 1 февраля по 5 марта 2021 года. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся (слушателей, студентов) для прохождения государственной независимой аттестации в форме ВНО до 1 марта 2021 года.
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К 30 апреля зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 21 мая тестированием по химии и завершится 15 июня тестированием по географии.
- Тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам пройдет 24 мая,
- по английскому языку – 25 мая,
- математике – 28 мая,
- украинскому языку и литературе – 1 июня,
- истории Украины – 4 июня,
- физике – 7 июня,
- биологии – 10 июня.
Информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года.
ВНО в Украине:
- Внешнее независимое оценивание по украинскому языку в 2020 году не сдали более 8% абитуриентов.
- Напомним, в киевской школе №90 на Печерске несколько выпускников записали видео, на котором заявили о том, что Крым принадлежит России, а также оскорбительно высказывались в адрес крымских татар.
- Как ранее сообщалось, Киев предложил упростить поступление в украинские вузы для подростков с оккупированных территорий - для них отменили ВНО.