В Минобразования рассказали, когда школьники снова уйдут на дистанционку

Чиновник также возлагает большие надежды на вакцинацию и выработанный благодаря ей коллективный иммунитет.
Министр образования Украины Сергей Шкарлет оценил вероятность ухода украинских школьников на дистанционное обучение с 1 сентября.
По его словам, этот вопрос целиком зависит от дисциплины граждан. В то же время пора привыкать жить в этих условиях пандемии, цитирует Шкарлета РБК-Украина.
"С сентября вряд ли мы уйдем (на "дистанционку" – ред.), потому что я надеюсь, что погода нам даст еще теплого времени года", – прогнозирует министр.
Чиновник также возлагает большие надежды на вакцинацию и выработанный благодаря ей коллективный иммунитет.
Уход на дистанционное обучение он допускает в конце октября, когда портится погода, и активизируются респираторные заболевания.
При этом детские сады, специальные учреждения и 1-4 классы должны в обязательном порядке учиться очно – такая принципиальная позиция Минобразования.
Ранее школьников 4 и 9 классов освободили от важных экзаменов. МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации учеников заведений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020/2021 учебном году.
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