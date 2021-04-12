В Минсоцполитики разъяснили, как оформить пенсию во время локдауна

В Кабмине предоставили детальную инструкцию о том, как подать обращение и отслеживать состояние его обработки.
В Минсоцполитики объяснили, как оформить пенсию онлайн в Украине во время жесткого карантина. Ведомство опубликовало инструкцию, как подать обращение и отслеживать состояние его обработки, пишет сайт ведомства.
В министерстве напомнили, что в условиях карантина услуги по пенсионному обеспечению можно получить удаленно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Кроме того, можно воспользоваться мобильным приложением Пенсионный фонд.
Для подачи обращения о назначении пенсии в режиме онлайн потребуется:
- зайти на сайт ПФУ и авторизоваться на нем с помощью электронной подписи или через систему электронной идентификации GOVID, которая позволяет войти в личный кабинет с помощью банковской карты (BankID) или оператора мобильной связи (MobileID);
- после авторизации в Личном кабинете, нужно выбрать раздел "Заявление на назначение пенсии", заполнить анкету и прикрепить к заявлению сканкопии необходимых для назначения пенсии документов (их перечень указан в на сайте ПФУ);
- на следующем этапе нужно указать вид желаемого формата пенсионного удостоверения - бумажного обычного образца или пластиковой карты с чипом, а также выбрать способ информирования по этапам обработки заявления;
- заявление нужно подписать электронной подписью и отправить в ПФУ;
- после отправки заявления в течение 10 дней придет СМС о решении о назначении пенсии;
- состояние и результаты обработки заявления отображаются в Личном кабинете.
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В Минсоцполитики отметили, что после получения сообщения о назначении пенсии для подтверждения (проверки) предоставленных документов и получения пенсионного удостоверения нужно прийти в сервисный центр.
Рассчитать будущую пенсию по возрасту можно на сайте ПФУ с помощью "Пенсионного калькулятора".
Пенсии в Украине - что сообщалось ранее:
- В марте 2021 года для украинских пенсионеров провели индексацию пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.
- Как говорила министр соцполитики Марина Лазебная, с 4 марта из 11,1 миллиона украинцев доплаты получат восемь миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составит около трехсот гривен.
- Позднее чиновница утверждала, что пенсии в размере как минимум 7 тысяч гривен возможны для будущих поколений украинцев лишь при переходе на накопительную систему.