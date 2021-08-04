В Минздраве перечислили пляжи, на которых опасно купаться

ЦОЗ рекомендует установить предупредительные таблички на таких местах общественного отдыха о запрете купаний.
В рамках мониторинга качества воды на многих пляжах Украины обнаружили превышение допустимых показателей. В таких водоемах Центр общественного здоровья Минздрава купаться не рекомендует, пишет сайт ведомства.
Так, в воде были выявлены отклонения по микробиологическим и химическим показателям. ЦОЗ рекомендует установить предупредительные таблички на таких местах общественного отдыха о запрете купаний.
Опасные пляжи Украины:
- в Николаевской области: городской пляж в Николаеве "Чайка", пляжи в Южноукраинске, пляж "Прибой" в Николаеве;
- Донецкая область: городские пляжи в Мариуполе – по ул. Виноградная, 140, в районе водной станции "Уголок", в районе СРЗ, села Песчаное, в районе кафе Rafale, в районе гостиницы "Турист", пляжи Мариуполя;
- Запорожская область – пляжи в Бердянске, пляж в Энергодаре, Запорожье;
- в Херсонской области – пляжи находятся под мониторингом для дополнительных исследований;
- Киев – пляжи "Радуга", "Венеция", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный", "Водоворот", "Троещина", "Тельбин", "Пуща-Водица", "Галерный", "Троещина", "Вербное".
Ранее Главред писал о том, что украинские туристы, которые в этом году решили отдохнуть в поселке Кирилловка, начали жаловаться на нашествие пауков.
Эксперты же говорят, что они не кусаются и не опасны для человека, а такое их количество - типичное явление для этого региона. Пауки настолько большие, что просто везде - на потолке, стенах и полу.
Автор: Екатерина Трохимчук