УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

В Минздраве перечислили пляжи, на которых опасно купаться

4 августа 2021, 21:42

ЦОЗ рекомендует установить предупредительные таблички на таких местах общественного отдыха о запрете купаний.

пляж
МИнздрав назвал опасные для здоровья пляжи / УНИАН

В рамках мониторинга качества воды на многих пляжах Украины обнаружили превышение допустимых показателей. В таких водоемах Центр общественного здоровья Минздрава купаться не рекомендует, пишет сайт ведомства.

Так, в воде были выявлены отклонения по микробиологическим и химическим показателям. ЦОЗ рекомендует установить предупредительные таблички на таких местах общественного отдыха о запрете купаний.

Опасные пляжи Украины:

  • в Николаевской области: городской пляж в Николаеве "Чайка", пляжи в Южноукраинске, пляж "Прибой" в Николаеве;
  • Донецкая область: городские пляжи в Мариуполе – по ул. Виноградная, 140, в районе водной станции "Уголок", в районе СРЗ, села Песчаное, в районе кафе Rafale, в районе гостиницы "Турист", пляжи Мариуполя;
  • Запорожская область – пляжи в Бердянске, пляж в Энергодаре, Запорожье;
  • в Херсонской области – пляжи находятся под мониторингом для дополнительных исследований;
  • Киев – пляжи "Радуга", "Венеция", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный", "Водоворот", "Троещина", "Тельбин", "Пуща-Водица", "Галерный", "Троещина", "Вербное".

Ранее Главред писал о том, что украинские туристы, которые в этом году решили отдохнуть в поселке Кирилловка, начали жаловаться на нашествие пауков.

Эксперты же говорят, что они не кусаются и не опасны для человека, а такое их количество - типичное явление для этого региона. Пауки настолько большие, что просто везде - на потолке, стенах и полу.

пляжи МОЗ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Минздраве перечислили пляжи, на которых опасно купаться». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образаВ моде стрижка на средние волосы боб с челкой: смелая и динамичная прическа для стильного образа Летняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 годуЛетняя женская обувь, которую стыдно носить в 2021 году Когда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала срокиКогда Украина превратится в тропики: синоптик дала неожиданный прогноз и назвала сроки Финансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доходФинансовый гороскоп на неделю 2-8 августа: неожиданный подарок или дополнительный доход Байден и Путин заключили сделку по Украине: Илларионов предупредил Киев об опасностиБайден и Путин заключили сделку по Украине: Илларионов предупредил Киев об опасности

Последние новости

21:45

Не сейчас: ВОЗ призывает страны не прививать население "бустерными" дозами вакцин против COVID-19

21:42

В Минздраве перечислили пляжи, на которых опасно купаться

21:37

Как за 30 секунд очистить решетку гриля: здоровые лайфхаки Видео

21:15

Полиция установила преступника, который расстрелял мужчину в Одессе

20:59

Всему виной голый зад и утка: в Херсонской области мужчина заплатит соседке 5 тыс. грн

Реклама
20:20

Трагедия на Харьковщине: пропавшую во время вечеринки девушку нашли мертвой

20:18

На Черкасчине ушел с молотка памятник Ленину: сумма лота стала рекордной

19:43

Минздрав назвал "эксклюзивные" симптомы Дельта-штамма Видео

19:40

Попытка взрыва Кабмина: МВД показало видео спецоперации по задержанию военного Видео

19:30

Отвлекающий маневр: почему ветеран АТО пытался взорвать Кабмин мнение

19:18

Очень хотел покончить с собой: в Запорожье мужчина выстрелил в себя и отравился, но выжил

19:06

Военного, который избил танцора Дорофеевой, выгнали из УГО Видео

18:39

Под Хмельницким в пьяном ДТП с участием молоковоза погиб маленький мальчик

18:37

Сильная магнитная буря испортит конец недели: как пережить Видео

18:30

Аномалия в Киеве: посреди лета внезапно расцвели магнолии

18:01

Приметы на 5 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

17:46

"Бронзовых" украинских синхронисток на Олимпиаде-2020 в Токио представили как российских

17:30

Звездопад Персеиды-2021: когда пик и как загадывать желание

17:12

Самый вкусный домашний майонез: простой пошаговый рецепт за 10 минут Видео

17:09

В Харькове на миллионной взятке погорел глава облсовета: САП вручила подозрение

Реклама
17:07

Беременность и сон – к чему снится беременность: толкование по соннику

16:59

Готовимся к худшему: в Украину несется опасная погода из Европы Видео

16:43

Повышает риск сердечного приступа на 18%: от какого продукта рекомендуют отказаться медики Видео

16:34

Телеканал Плюсплюс празднует 9 лет

16:32

Показал все свои "прелести": в Виннице мужчина снял трусы перед копами Видео

16:15

Михаил Поплавский посвятил мощный клип "Батько" своему отцу и всем отцам Украины Видео актуально

16:05

Скроллите телефон несмотря на усталость: психологи поставили диагноз Видео

15:35

Беленюк расплакался и сделал признание после победы на Олимпиаде-2020 в Токио Видео

15:18

Четвертая медаль за день: Ирина Коляденко выиграла "бронзу" для Украины на Олимпиаде-2020 Видео

15:10

В Украине металлургические компании начали вкладывать в экологические проекты: СМИ назвали суммы

15:09

Инициатор первого митинга на Евромайдане Мустафа Найем получил должность в Кабмине

15:06

Еще одна сенсация в Токио: украинки Федина и Савчук завоевали "бронзу" в синхронном плавании Видео

15:06

Устали после еды? Пять потенциальных причин и способов предотвратить это от экспертов по питанию Видео

15:03

"Большая стройка" Зеленского ко Дню Независимости восстановит фасад Академии Чайковского на Майдане

14:48

Кабмин уволил одного из главных соратников Авакова Антона Геращенко

14:44

Жан Беленюк выиграл для Украины первое олимпийское золото Видео

14:31

"Едва не умерла в воде": на Николаевщине подростки на пляже спасли от смерти женщину Видео

14:27

Maruv призналась, когда устраивает концерт в Киеве и тур по Украине

14:12

Скандал с Тимановской и ее "возвращением" в Минск: атлетка в последний момент не полетела в Польшу

14:09

"Серебро" для Украины: Насибов сотворил сенсацию на Олимпиаде-2020 Видео

Реклама
14:06

Чистильщик организма №1: в каком виде свекла максимально полезна и для кого она опасна Видео

13:40

Ученые узнали, сколько кофе в день убивает мозг Видео

13:38

Заглотнул сверток с каннабисом: во Львове суд выписал 8 лет тюрьмы патрульным из-за смерти парня

13:35

"Мы обязательно победим": после скандала с Тимановской спортсмены спасаются бегством из Беларуси

13:28

Ребенок висел над балконом: в Первомайске мужчина хотел избавиться от малыша и угрожал его выбросить Фото Видео

13:18

Симптомы заболевания печени: восемь ранних признаков цирроза, которые нельзя игнорировать Видео

12:51

Больницы Мариуполя и Покровска получили кислород от Метинвеста: больные COVID-19 смогут дышать

12:49

Спасатели срочно эвакуируют население и туристов: Европу охватили масштабные пожары Фото Видео

12:37

Когда День Независимости в 2021 году: сколько будут отдыхать украинцы

12:34

Мероприятия по случаю 30-летия Независимости Украины готовятся уже почти год – Кирилл Тимошенко

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять