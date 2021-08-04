В Минздраве перечислили пляжи, на которых опасно купаться

МИнздрав назвал опасные для здоровья пляжи / УНИАН

В рамках мониторинга качества воды на многих пляжах Украины обнаружили превышение допустимых показателей. В таких водоемах Центр общественного здоровья Минздрава купаться не рекомендует, пишет сайт ведомства.

Так, в воде были выявлены отклонения по микробиологическим и химическим показателям. ЦОЗ рекомендует установить предупредительные таблички на таких местах общественного отдыха о запрете купаний.

Опасные пляжи Украины:

в Николаевской области : городской пляж в Николаеве "Чайка", пляжи в Южноукраинске, пляж "Прибой" в Николаеве;

: городской пляж в Николаеве "Чайка", пляжи в Южноукраинске, пляж "Прибой" в Николаеве; Донецкая область : городские пляжи в Мариуполе – по ул. Виноградная, 140, в районе водной станции "Уголок", в районе СРЗ, села Песчаное, в районе кафе Rafale, в районе гостиницы "Турист", пляжи Мариуполя;

: городские пляжи в Мариуполе – по ул. Виноградная, 140, в районе водной станции "Уголок", в районе СРЗ, села Песчаное, в районе кафе Rafale, в районе гостиницы "Турист", пляжи Мариуполя; Запорожская область – пляжи в Бердянске, пляж в Энергодаре, Запорожье;

– пляжи в Бердянске, пляж в Энергодаре, Запорожье; в Херсонской области – пляжи находятся под мониторингом для дополнительных исследований;

– пляжи находятся под мониторингом для дополнительных исследований; Киев – пляжи "Радуга", "Венеция", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная слободка", "Центральный", "Водоворот", "Троещина", "Тельбин", "Пуща-Водица", "Галерный", "Троещина", "Вербное".

Ранее Главред писал о том, что украинские туристы, которые в этом году решили отдохнуть в поселке Кирилловка, начали жаловаться на нашествие пауков.

Эксперты же говорят, что они не кусаются и не опасны для человека, а такое их количество - типичное явление для этого региона. Пауки настолько большие, что просто везде - на потолке, стенах и полу.