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В Минздраве своеобразно отметили 150-летний юбилей Леси Украинки

25 февраля 2021, 21:05
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Украинские медики решили присоединиться к празднованию 150-й годовщины со дня рождения великой поэтессы Леси Украины - но в чисто врачебном формате.

Леся Украинка
Леся Украинка / УНИАН

В день 150-летнего юбилея легендарной украинской поэтессы и драматурга Леси Украинки в отечественном Минздраве напомнили о том, что много лет она страдала от туберкулеза, от последствий которого и умерла в клинике в Грузии в возрасте 42 лет. Такое сообщение было опубликовано на странице Центра общественного здоровья (ЦОЗ)в социальной сети Facebook.

"Хто вам сказав, що я слабка /Що я корюся долі? / Хіба тремтить моя рука / Чи пісня й думка кволі?", - процитировали в ведомстве поэтессу.

Также медики напомнили, что на данный момент украинские врачи лечат туберкулез, а лечение противотуберкулезными препаратами для граждан Украины абсолютно бесплатное.

"Помните, туберкулез не различает социального статуса и одинаково опасен для всех. Но если выявить болезнь на ранней стадии, ее можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений. Заботьтесь о своем здоровье, регулярно делайте профилактические осмотры и вовремя вакцинируйте детей", ‒ рассказали в ЦОЗ.

Кроме того, в Минздраве предложили украинцам пройти анонимное анкетирование, чтобы проверить риски заражения туберкулезом.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Проект "Классики в моде" представил коллажи, в которых совместили портреты украинских поэтов и писателей и одежду украинских дизайнеров.
  • Модные наряды, в частности, примерили на поэтов Лесю Украинку, Василия Стуса, а также прозаиков Ольгу Кобылянскую, Мыколу Хвылевого, Марко Вовчок.

МИД Украины Леся Украинка новости Украины
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