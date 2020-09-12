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В МОЗ поведали о повторном заражении Covid-19 и иммунитете от вируса

12 сентября 2020, 20:05

Иммунитет к коронавирусной болезни вырабатывается, но, как долго он сохраняется в организме, сегодня никто не может сказать.

Медик,коронавирус
Ляшко рассказал об иммунитете от коронавируса / УНИАН

На сегодня невозможно точно определить, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса.

Об этом сообщил главный санврач Украины Виктор Ляшко в программе Неофициальный разговор в эфире телеканала ДОМ.

"Если посмотреть наличие антител у тех, кто переболел в начале эпидемии и сейчас, их можно не найти в плазме - они вышли. Но случаев повторного инфицирования все же не так много в мире. Они доказаны, но пока единичные", - сказал Ляшко.

По его словам, иммунитет к коронавирусной болезни вырабатывается, но, как долго он сохраняется в организме, сегодня никто не может сказать.

Также Ляшко уверен, что если украинцы будут придерживаться противоэпидемических норм, то смогут уберечься до появления вакцины.

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"Давайте посмотрим, сколько у нас заболевших. Сто тридцать тысяч заболевших, также есть часть тех, кого мы не выявили. Сорокамиллионная страна. Мы в карантине находимся уже шестой месяц. Если мы будем придерживаться противоэпидемических норм, и продержимся еще полгода, когда появятся иммунобиологические препараты, тогда надо будет просто сделать прививку, и организм будет защищен", - так Ляшко ответил на вопрос ведущей, переболеет ли большая часть населения нашей страны COVID-19.

Ляшко добавил, что с 15 сентября в Украине будут еженедельно обрабатывать более 200 тысяч тестов на COVID-19.

На данный момент работают 102 лаборатории, которые делают ПЦР-диагностику, из них в системе Министерства здравоохранения - 26.

"Вначале мы делали 200 исследований в неделю. Сегодня мы делаем уже более 130 тысяч, а на 15 сентября мы планируем выйти почти на 200 тысяч. Это будет постоянно увеличиваться в целом по стране", - сказал Ляшко.

  • Столица второй день подряд устанавливает антирекорды по числу новых инфицированных коронавирусом. По состоянию на субботу, 12 сентября, а Киеве обнаружен уже 16 951 случай заражения Covid-19. За минувшие сутки болезнь нашли у +428 жителей столицы.
  • По состоянию на утро 11 сентября в Киеве нашли +404 случая заражения коронавирусом за сутки. Всего в Киеве были подтверждены 16 523 случая заражения Covid-19.
  • Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что ежедневно в Киеве фиксируется 10-15 новых заражений коронавирусом в дошкольных учреждениях и школах, но закрывать на карантин с октября их не планируют.
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