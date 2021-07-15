В НБУ спрогнозиовали, когда Украина сможет получить транш МВФ до конца года

В НБУ ожидают, что Украина сможет получить транш МВФ до конца года / Reuters

В Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что Украина может получить транш МВФ по программе stand-by до конца нынешнего года. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказал заместитель руководителя Национального банка Украины Юрий Гелетий.

"Сейчас нужно двигаться к достижению Staff Level Agreement, что будет означать обновление нашего меморандума о сотрудничестве к первому пересмотру Советом директоров. В этом году календарно мы можем успеть получить транш", — заявил Гелетий.

Также он добавил, что Национальный банк рассчитывает на получение второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза объемом 600 миллионов евро и второй части DPL от Всемирного банка на 350 миллионов долларов США. Гелетий подчеркнул, что получение Украиной этого финансирования напрямую зависит от успеха переговоров официального Киева с МВФ.

Гелетий подчеркнул, что в рамках продолжения сотрудничества с Фондом Нацбанк выполняет "структурные маяки". В частности, регулятор проводит самооценку по надзорному процессу, отчетности и инструментарию в соответствии с Базельскими принципами.

Читайте такжеВ Нацбанке озвучили главные условия предоставления очередного транша МВФ

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что 13 февраля в МВФ сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.

10 июня представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях относительно программы stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.

14 июня президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает сотрудничество Украины с МВФ но на особых условиях. Зеленский напомнил, что Украина находится в состоянии войны и вынуждена "по-другому выбирать" приоритетные сферы для проведения реформ, поэтому "несправедливо выдвигать к нашей стране такие же требования, как к другим государствам".