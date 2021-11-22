В Николаеве водитель троллейбуса на глазах у ребенка избила беременную из-за денег

Троллейбус / УНИАН

Сотрудница КП Николаевэлектротранс несколько раз ударила беременную пассажирку троллейбуса №6. Как оказалось, конфликт разразился из-за порванных денег, которыми хотела женщина заплатить за проезд.

Как свидетельствует приговор от 17 ноября, женщина с сыном зашла в троллейбус №6 на остановке "Мельница".

Водитель возмутилась из-за того, что женщина якобы дала ей для оплаты проезда порванные деньги. Она начала выражаться нецензурно, после чего пассажирка сменила 5 гривен на 50.

"Водитель троллейбуса вела себя агрессивно. Она бросила сдачу женщине в лицо. Талон на проезд упал в кабину водителя, пассажирка перешагнула порог, чтобы его забрать. Водитель остановила троллейбус не на остановке, открыла переднюю дверь, вышла из кабины и начала тянуть женщину за куртку, выталкивая из салона", - говорится в сообщении.

Потерпевшая начала кричать, что беременна, но водитель дважды ударила ее в левое плечо и один раз в живот.

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После этого пострадавшая из-за плохого самочувствия обратилась к гинекологу. Дежурный врач дал показания, что в отделение женщина поступила со сроком беременности 11-12 недель с угрозой выкидыша.

Сотрудники полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 126 "Умышленное нанесение ударов, нанесших физическую боль без телесных повреждений".

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Водитель своей вины не признала и заявила, что пострадавшая придумала инцидент. Центральный районный суд назначил наказание в виде штрафа 850 гривен.

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